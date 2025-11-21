'सात्रळचे डॉ. कैलास शिंदे यांचा राष्ट्रपतींकडून गौरव'; नवी मुंबईचे जलवितरण व पाणीपुनर्वापराची जलशक्ती मंत्रालयाकडून दखल

-सुहास वैद्यकोल्हार: सात्रळ (ता. राहुरी) येथील भूमिपूत्र व नव्या मुंबईचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी पाणीपुरवठ्याचे केलेले सुयोग्य नियोजन, राबविलेली वितरण व्यवस्था आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यावर दिलेला भर, याची दखल भारत सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने घेतली. मंत्रालयातर्फे आयोजित सहावा व देशात प्रथम क्रमांकाचा राष्ट्रीय जल पुरस्कार स्थानिक स्वराज्य संस्था श्रेणीत नवी मुंबई महानगरपालिकेस विशेष समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. .MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...डॉ. शिंदे यांनी काटेकोर पाणी व्यवस्थापन केले. नवी मुंबई शहर मोरबे धरण प्रकल्पामुळे जलसमृद्ध शहर असून, पाण्याचा पुनर्वापर होत असल्याने पाण्याची बचत होते. त्यासाठी स्काडा पद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे धरणातून उचललेल्या पाण्याचे मोजमाप केले जाते. ही प्रणाली वापरणारी नवी मुंबई राज्यातील एकमेव महानगरपालिका आहे. पाण्याचे मीटरिंग पद्धतीने मोजमाप होते. सांडपाण्यावर शंभर टक्के प्रक्रिया होते. अत्याधुनिक ‘एसबीआर’चा वापर केला जात असून, ४५४ दशलक्ष लीटर क्षमतेची सात मलप्रक्रिया केंद्र कार्यान्वित आहेत. याशिवाय ५२.५ दशलक्ष लीटर क्षमतेचे चार दर्शीअरी ट्रीटमेंट प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. .अल्ट्राफिल्टरेशन व युव्ही तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रक्रियायुक्त पाण्यावर अधिक उच्चतम दर्जाची पुनर्प्रक्रिया केली जाते. ग्रामीण भागात दरडोई ५५ लिटर व शहरी भागात १३५ लिटर पाणी मिळावे, असे निकष आहेत. या निकषाप्रमाणे प्रत्येकाला मोजून पाणीवाटप करावे लागते. ते मोजण्यासाठी नव्या मुंबईत शंभर टक्के मीटर लावण्यात आले. पाण्याचा विनियोग झाल्यावर त्याच्या वापरण्याची फी वसूल करण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमांचा वापर केला. प्रत्येकाला दोन महिन्यांनी बिल जातेच. नव्या मुंबईची ९६ टक्के वसुली आहे. .महानगरपालिकेची सुयोग्यजल वितरणप्रणाली आणि पाण्याचा पुनर्वापर अशा उल्लेखनीय बाबींचा विचार राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी करण्यात आला. देशभरातून ७५१ प्रस्ताव आले होते. त्याची पडताळणी जलसंपदा विभागाकडून करण्यात आली. केंद्रीय जलआयोग आणि केंद्रीय भूजल मंडळाने प्रत्यक्ष भेटी देऊन पाहणी केली. तपशीलवार अहवाल सादर केले. यानंतर स्वतंत्र निर्णायक मंडळाने पारदर्शक स्कोअरकार्ड प्रणाली वापरून त्रयस्थ ज्युरी समितीद्वारे मूल्यांकन केले..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...अनुकरणीय जलव्यवस्थापननवी मुंबई महानगरपालिकेचे उपक्रम अमृत योजना आणि ड्रिंक फ्रॉम टॅश अशा राष्ट्रीय धोरणांशी सुसंगत आहे. पालिकेने राबविलेल्या नावीन्यपूर्ण जलसंधारण उपाययोजना सांडपाणी पुनर्वापर उपक्रमातून पर्यावरण संरक्षणासोबत पिण्याच्या पाण्याची बचत, शहरी भागात सुनियोजित आणि शाश्वत पाणी व्यवस्थापन अशा विविध बाबींमुळे देशातील इतर शहरांसाठी अनुकरणीय जलव्यवस्थापन व सांडपाणी व्यवस्थापन करणारे शहर म्हणून नवी मुंबई प्रथम क्रमांकाच्या राष्ट्रीय पुरस्काराने नावाजले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.