Rain Movement: 'तीव्र पाणीटंचाई अन् भर पावसात आंदोलन'; नवनागापूर ग्रामस्थांची स्थिती, ‘जलजीवन’चे अधिकारी फैलावर

अहिल्यानगर: नवनागापूर ग्रामपंचायतीची जलजीवन योजना तातडीने पूर्ण करावी, ग्रामस्थांना नियमित पाणी द्यावे, पाणीटंचाई तातडीने दूर करावी, या मागणीसाठी माजी सरपंच अप्पासाहेब सप्रे यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थांनी भर पावसात आंदोलन केले. जलजीवनच्या कार्यालयात झालेल्या या आंदोलनात अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले..गेल्या अनेक वर्षांपासून नियमित पाणी मिळत नाही. याबाबत सरपंचांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करीत ग्रामस्थांनी आज जलजीवनच्या कार्यालयात आंदोलन केले. आंदोलनकर्त्यांनी जलजीवनचे अधिकारी संजय रुमाले यांना धारेवर धरले. आंदोलनात ग्रामपंचायत सदस्य संजय भोर, सागर सप्रे, नरेश शेळके, सचिन घोडके, संतोष रोकडे, हर्षल चौधरी, गणेश चव्हाण, रामभाऊ अडसुरे, रेणुका पुंड, शारदा शिंदे, मीना बेल्हेकर, आशा क्षीरसागर, शोभा जगताप, नलिनी क्षीरसागर, भाग्यश्री वाघ, कविता नाईक, मनीषा भापकर, शीतल तापकीर, मंदा गुंड, छाया पठारे आदींसह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..पाणी देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. या जलजीवन पाणी योजनेमध्ये राजकारण केले जात आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत बुधवारी (ता. १७) नगर तालुक्यातील जलजीवन पाणी योजनेसंदर्भात बैठकी होणार आहे. त्यामध्ये नवनागापूर गावचा प्रश्न मांडला जाईल. पर्याय काढत या गावचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जाईल.- संजय रुमाले, अधिकारी, जलजीवन मिशन योजना..जलजीवनचे काम संथ गतीने सुरू आहे. ती योजना पूर्ण होईना. गावाला औद्योगिक वसाहतीतून पाणी मिळते. पाच ते सहा दिवसांनी पाणी मिळते. योजना पूर्ण होण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून लवकरच याबाबत पर्याय काढून ग्रामस्थांना नियमित पाणीपुरवठा केला जाईल.- बबन डोंगरे, सरपंच, नवनागापूर..सरपंचांच्या दुर्लक्षामुळे उद्भवली स्थितीयाबाबत माजी सरपंच सप्रे म्हणाले की, मी सरपंच असताना जलजीवन पाणी योजना मंजूर करून नऊ कोटी ८१ लाख रुपयांचा निधी मिळवून दिला. २०२१ मध्ये कार्यारंभ आदेश निघून कामाला सुरुवात झाली. गेल्या पाच वर्षांमध्ये सरपंचांंचे या योजनेकडे दुर्लक्ष झाले. नागरिकांना १० ते १२ दिवसांनी पाणीपुरवठा होत आहे, त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. जलजीवन योजनेचे सचिव व सरपंच एकच व्यक्ती आहे. ही योजना पूर्ण का झाली नाही, सणासुदीचे दिवस सुरू आहेत. दसऱ्यापर्यंत योजना सुरू न झाल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.