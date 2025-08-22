Ashok Sawant: जेथे सन्मान नाही; तेथे स्वबळावर लढू: राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अशोक सावंत; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या मार्गदर्शनाखाली लढणार

अहिल्यानगर:आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार व प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली लढणार आहोत. राष्ट्रवादी हा राज्यातील महायुतीचा घटक पक्ष आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महानगरपालिका निवडणुका महायुतीतच लढणार आहोत. मात्र, ज्या ठिकाणी आमची ताकद जास्त आहे, तेथे आम्ही जास्त जागांवर दावा करणार आहोत. जर सन्मानाने जागा मिळाल्या नाहीत, तर त्या ठिकाणी स्वबळावर लढण्याची पक्षाची तयारी आहे, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अशोक सावंत यांनी आज केला..Balasaheb Thorat : धमक्या देऊन आम्हाला रोखू शकत नाही; मी कधीही मरायला तयार.जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महानगरपालिका निवडणुकांच्या नियोजनासाठी, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या श्रीगोंदे दौऱ्याचे नियोजन करण्यासाठी आयोजित पक्षाच्या जिल्हा बैठकीत ते बोलत होते. .शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या या बैठकीत जिल्हाध्यक्ष अशोक सावंत यांनी पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी आमदार संग्राम जगताप, काशिनाथ दाते, माजी आमदार चंद्रशेखर घुले व राहुल जगताप, पणन महामंडळाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे, श्रीगोंदे साखर कारखान्याचे अध्यक्ष राजेंद्र नागवडे, राहुरी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण तनपुरे, माजी जिल्हाध्यक्ष घनश्याम शेलार, अण्णासाहेब शेलार, जिल्हा कार्याध्यक्ष संजय कोळगे, शहर जिल्हाध्यक्ष संपत बारस्कर, युवक अध्यक्ष संतोष धुमाळ, महिला अध्यक्षा आशा निंबाळकर, अजित कदम आदी उपस्थित होते. सावंत म्हणाले की, राष्ट्रवादीच्या सभासद नोंदणीस जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे. राज्यातील दुसऱ्या नंबरची नोंदणी जिल्ह्यातील दक्षिण भागात होणार आहे. दक्षिण भागातील नगर शहर व सर्व तालुक्यांमध्ये पक्षाची मजबूत बांधणी झाली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महानगरपालिका निवडणुकांच्या तयारीसाठी १ सप्टेंबरपासून नगर शहरासह दक्षिण भागातील आठही तालुक्यांमध्ये मेळाव्यांचे आयोजन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा कार्याध्यक्ष संजय कोळगे यांनी आभार मानले..Ahilyanagar Bullpen : बैलाचे खूर मातीत... अन् लक्ष्मीचे पाय घरात! 'शेतकरी चंद्रकांत हजारे यांची भावना'; पन्नास वर्षांपासून खिलार बैलांची जोपासना.जिल्ह्यात पक्ष एक नंबरवर राहीलजिल्ह्यात पक्षाची ताकद वाढली असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी पक्ष नगर जिल्ह्यात एक नंबरचा पक्ष राहील. महानगरपालिकेसह जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवरही राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच झेंडा फडकेल, असा विश्वास सावंत यांनी व्यक्त केला, तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे २९ ऑगस्टला श्रीगोंदे तालुका दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या मेळाव्यात पक्षाचे मोठे शक्तिप्रदर्शन होणार असून, २० ते २५ हजार कार्यकर्ते उपस्थित राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.