Ashok Sawant: जेथे सन्मान नाही; तेथे स्वबळावर लढू: राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अशोक सावंत; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या मार्गदर्शनाखाली लढणार

Ajit Pawar’s Guidance for NCPछ जिल्ह्यात पक्षाची ताकद वाढली असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी पक्ष नगर जिल्ह्यात एक नंबरचा पक्ष राहील. महानगरपालिकेसह जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवरही राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच झेंडा फडकेल.
Ashok Sawant Declares Independent Fight Under Ajit Pawar’s Guidance
अहिल्यानगर:आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार व प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली लढणार आहोत. राष्ट्रवादी हा राज्यातील महायुतीचा घटक पक्ष आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महानगरपालिका निवडणुका महायुतीतच लढणार आहोत. मात्र, ज्या ठिकाणी आमची ताकद जास्त आहे, तेथे आम्ही जास्त जागांवर दावा करणार आहोत. जर सन्मानाने जागा मिळाल्या नाहीत, तर त्या ठिकाणी स्वबळावर लढण्याची पक्षाची तयारी आहे, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अशोक सावंत यांनी आज केला.

