Shirdi Rally: अमोल कोल्हेंना पाडण्याचा काहींनी विडा उचललाय, पण जोपर्यंत...; जयंत पाटलांचा निशाणा

अहमदनगर- शिर्डीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने दोन दिवसांच्या शिबीराचे आयोजन केले आहे. यावेळी बोलताना जयंत पाटील यांनी अजित पवार यांचे नाव न घेता निशाणा साधला आहे. काहींनी अमोल कोल्हेंना पाडण्याचा विडा उचललाय. पण. जोपर्यंत शिवाजी महाराज आणि आई भवानींचा तुम्हाला आशीर्वाद आहे तोपर्यंत तुम्ही घारबण्याचं कारण नाही, असं ते म्हणाले आहेत. (ncp jayant pawar crticize ajit pawar on statement on amol kolhe in shirdi rally of sharad pawar)

अमोल कोल्हे यांनी आपल्या मतदारसंघात, पुणे जिल्ह्या जन आक्रोश यात्रा काढली होती. त्यांना मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे. अमोल कोल्हे यांनी प्रामाणिकपणे शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांचा इतिहास आपल्या समोर आणला. काहींनी त्यांना पाडण्याचा विडा उचलला आहे. पण जोपर्यंत महाराजांचा आणि आई भवानीचा आशीर्वाद आहे तोपर्यंत त्यांनी घाबरण्याची गरज नाही. सर्व पक्ष तुमच्यासोबत उभा आहे, असं ते म्हणाले.