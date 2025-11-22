अजितदादांचा आमदार अडचणीत, अटकेची टांगती तलवार; राजकीय वर्तुळात खळबळ

राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार संग्राम जगताप यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. अकोल्यात त्यांच्याविरोधात समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करून भावना दुखावल्याचा आरोप केलाय. संग्राम जगताप यांनी दिवाळीची खरेदी हिंदूंकडूनच करा असं आवाहन केलं होतं. त्यांच्या या विधानामुळे अटकेची टांगती तलवार आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर संग्राम जगताप यांनी अनेकदा कट्टर हिंदुत्वाचा पुरस्कार आणि प्रचार केला. त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे संग्राम जगताप यांचे कानही टोचले होते. पण संग्राम जगताप हे त्यांच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेवर कायम राहिले..दिवाळीच्या सणावेळी आमदार संग्राम जगताप यांनी धार्मिक तेढ निर्माण केल्याचा आणि धार्मिक भावना दुखावल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आलाय. त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल केला असून शुक्रवारी अकोला न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली. याची पुढील सुनावणी १२ डिसेंबरला असणार आहे..सरन्यायाधीशांचा शपथविधी होणार ऐतिहासिक, ब्राझीलसह ७ देशांचे न्यायमूर्ती राहणार उपस्थित; पहिल्यांदाच 'असं' घडणार.संग्राम जगताप यांच्याविरोधात अकोल्यातली कच्छी मेमन बिरादरीचे अध्यक्ष जावेद जकरिया यांनी तक्रार दाखल केलीय. करमाळ्यात संग्राम जगताप यांनी सभेत हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका मांडली होती. दिवाळीला खरेदी करताना हिंदूंकडूनच करा असं आवाहन त्यांनी केलं होतं. आता यावरून पुन्हा वादाची शक्यता वर्तवली जातेय..न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रारीत आमदार संग्राम जगताप यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. यात संग्राम जगताप यांच्यावर दंडात्मक कारवाईची मागणी जावेद जकरिया यांनी केलीय. संग्राम जगताप यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानामुळे अकोला शहर आणि जिल्ह्यातही गंभीर पडसाद उमटले असं जकरिया यांनी म्हटलंय. या प्रकरणी पोलीस प्रशासन आणि विधानसभा अध्यक्षांकडेही तक्रार दिली पण काही कारवाई झाली नसल्यानं त्यांनी नाराजी व्यक्त केलीय..अजित पवार यांनी संग्राम जगताप यांच्या विधानानंतर त्यांना सुनावलं होतं. वडिलांचं छत्र आता राहिलं नाही याची आठवण करून देत आपण जबाबदारीनं वागायला हवं आणि बोलायला हवं असं अजित पवार म्हणाले होते. हा शिव-फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र सर्वांना पुढे घेऊन जाणारा असल्याचंही अजित पवार म्हणाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.