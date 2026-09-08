Nevasa Elderly Couple: पिण्याचे पाणीही हिरावले! नेवासेतील ज्येष्ठ दाम्पत्याचा संघर्ष; पाइपलाइन तोडली अन् काय घडलं..

नेवासे फाटा : निपाणी निमगाव (ता. नेवासे) येथील ज्येष्ठ नागरिक राधाकिसन पंढरीनाथ पवार व त्यांच्या पत्नीला पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. नात्यातील व्यक्तींकडून जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात असल्याची तक्रार त्यांनी नेवासे पोलिसांकडे केली आहे. याबाबत कोणतीही अपेक्षित कारवाई झाली नसल्याचा आरोप पवार यांनी केला आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...पवार यांच्या तक्रारीनुसार २५ एप्रिल २०२६ रोजी रात्री नऊ वाजेच्या सुमारास त्यांच्या नातेवाईकांनी त्यांची पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन फोडली. याबाबत विचारणा केली असता शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी त्यांना देण्यात आली. यापूर्वीच्या घटनांबाबत नेवासे पोलिस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्हे दाखल आहेत. २२ ते ३० ऑगस्टदरम्यान पाईपलाइन तुटल्याने त्यांना पाणी मिळाले नाही. ३० ऑगस्टला पत्नीने इतरांच्या मदतीने पाइपलाइन जोडली. मात्र, ती ३१ ऑगस्टला पुन्हा फोडण्यात आली..ज्येष्ठ नागरिक अधिनियम २००७ अंतर्गत अहिल्यानगर येथील उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नेवासे तहसीलदार आणि पोलिस निरीक्षकांना आदेशाच्या अंमलबजावणीचे निर्देश दिले होते. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ मधील कलम १४७ अन्वये या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे पत्रात नमूद आहे. मात्र, या आदेशानंतरही पोलिसांकडून कारवाईस विलंब होत असल्याने पवार यांनी संताप व्यक्त केला आहे..राधाकिसन पवार यांना चालण्यास अडचण असून, त्यांच्या पत्नीला दृष्टीची समस्या आहे. या वयातही पाण्यासाठी त्यांना दुसऱ्यांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेत पाईपलाइन तोडणाऱ्यांची चौकशी करावी आणि कायदेशीर संरक्षण द्यावे, अशी मागणी पवार यांनी केली..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.नेवासे तालुक्यात अशी अनेक प्रकरणे चालू आहेत. पीडित माता-पित्यांनी नेवासे पोलिसांशी संपर्क साधावा. भरण, पोषण किंवा जमिनीसंदर्भात वृद्ध मातापित्यांना त्रास दिल्यास कोणाचीही गय न करता कायदेशीर कारवाई केली जाईल. शेतजमिनीसंदर्भात रितसर मोजणी अर्ज दिल्यास पोलिस बंदोबस्त दिला जाईल.प्रताप दराडे, पोलिस निरीक्षक, नेवासे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.