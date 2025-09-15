सोनई : दहा दिवसांच्या विश्रांतीनंतर शनिवार (ता.१३) रात्री नेवासे तालुक्यातील सर्व मंडलात सलग आठ तास धो-धो पाऊस झाला. या पावसामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची धावपळ उडाली. यंदाच्या पावसाळ्यात प्रथमच अनेक गावांतील ओढे-नाले वाहते झाल्याने गाव आणि वाड्या-वस्त्यांचे रस्ते काही तास वाहतुकीस बंद होते. कुकाणे मंडलात सर्वाधिक, तर सर्वांत कमी पाऊस चांदे मंडलात झाला..शनिवारी दिवसभर पावसाचे कुठलेही वातावरण नसताना रात्री आठ वाजता तालुक्यातील काही गावांमध्ये पावसाला सुरवात झाली. रात्री दहानंतर दोन तास जोरदार पाऊस झाला. नेवासे शहर व परिसरातील खुपटी, चिंचबन, निंभारी, भानसहिवरे येथे जोरदार पाऊस झाला. मोंढ्याला गोण्या भरायच्या म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी चाळीतून कांदा काढला होता. मात्र अचानक पावसाची संततधार सुरु झाली, तर काही गावांत वादळी वारे आल्याने कांदा भिजला. मुळाथडीतील पानेगाव, करजगाव, अंमळनेर, खेडलेपरमानंद व शिरेगाव भागात पहाटेपर्यंत पावसाची संततधार सुरू होती. शेत, कालवा व रस्ते चिखल व दलदल झाली आहे..पावसाची नोंद (मिमी)कुकाणे - १३०नेवासे खुर्द - ११३नेवासे बुद्रुक - ९४सलाबतपूर - ९३वडाळा - ६७सोनई - ६१घोडेगाव - ५५चांदे - ५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.