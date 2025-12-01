अहिल्यानगर
Newasa News: नेवासे तालुक्यात ‘लगीनघाई’ने रस्ते जाम; सर्वात मोठी तीथ, सर्व मंगल कार्यालय हाऊसफुल्ल !
Newasa wedding rush: तालुक्यातील सर्व मंगल कार्यालये, लॉन्स आणि कम्युनिटी हॉल्स हाऊसफुल्ल झाले होते. अनेक कुटुंबांना जागा मिळवण्यासाठी शेवटच्या क्षणी मोठी धावपळ करावी लागली. सजवलेल्या वऱ्हाडाच्या गाड्या, डीजे मिरवणुका आणि मोठ्या प्रमाणातील पाहुण्यांच्या गर्दीमुळे रस्ते अक्षरशः ठप्प झाले.
-विनायक दरंदले
सोनई : तुलसी विवाहानंतर सर्वत्र विवाह सोहळ्याची धूम सुरू झाली. पाच डिसेंबर नंतर पन्नास दिवस विवाहाची तीथ नाही. त्यामुळे आज रविवारच्या तिथीवर सर्वाधिक लग्न सोहळे झाले. सकाळी दहा ते एक वाजेपर्यंत ‘लगीनघाई’ने सर्व रस्ते गजबजून गेले होते. अनेक रस्त्यावर असलेले खड्डे व उसाच्या वाहतुकीमुळे अनेकांना लग्नस्थळी वेळेवर पोहोचता आले नसल्याचे पाहण्यास मिळाले.