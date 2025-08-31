अहिल्यानगर

Prakash Ambedkar:'नेवासे तालुक्यातील शेतकरी कुटुंबाची ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी घेतली भेट'; कर्जबाजारीपणामुळे जीवन संपवलं; मदतीचे आश्‍वासन

Newasa Tragedy: Farmer Ends Life: ॲड. आंबेडकर म्हणाले, राज्य अन् केंद्र सरकार फक्त घोषणा करते, परंतु शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात खरोखर बदल घडवणारी कोणतीही ठोस मदत केली जात नाही. ही स्थिती अतिशय वेदनादायक आहे. कारखानदारांना कर्जमाफी, परंतु शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही, हीच शेतकऱ्यांची शोकांतिका आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कुकाणे: नेवासे तालुक्यातील वडूले येथील बाबासाहेब सरोदे या शेतकऱ्याने कर्जबाजारी पणामुळे आत्महत्या केल्याने वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर, राज्य उपाध्यक्ष किसन चव्हाण यांनी दशक्रिया विधीच्या निमित्ताने कुटुंबीयांची भेट घेतली. त्यांचे सांत्वन केले.

