कुकाणे: नेवासे तालुक्यातील वडूले येथील बाबासाहेब सरोदे या शेतकऱ्याने कर्जबाजारी पणामुळे आत्महत्या केल्याने वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर, राज्य उपाध्यक्ष किसन चव्हाण यांनी दशक्रिया विधीच्या निमित्ताने कुटुंबीयांची भेट घेतली. त्यांचे सांत्वन केले..\rॲड. आंबेडकर म्हणाले, राज्य अन् केंद्र सरकार फक्त घोषणा करते, परंतु शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात खरोखर बदल घडवणारी कोणतीही ठोस मदत केली जात नाही. ही स्थिती अतिशय वेदनादायक आहे. कारखानदारांना कर्जमाफी, परंतु शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही, हीच शेतकऱ्यांची शोकांतिका आहे. या दुर्दैवी घटनेबाबत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त करून सरोदे कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी करून सांत्वन केले. .यावेळी सरकारने हमी भावाचा कायदा करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे महत्त्वाचे आहे, असेही ॲड. आंबेडकर म्हणाले. या कुटुंबास सरकारी पातळीवर मदत करून देणार असल्याचेही आश्वासन त्यांनी दिले. प्रशासनाकडे सरोदे कुटुंबाला त्वरित आर्थिक मदत मिळावी, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी शासनाने घ्यावी, अशी मागणी केली. .वंचितचे तालुकाध्यक्ष पोपट सरोदे, शंकरराव भारस्कर, अशोक गर्जे, अप्पासाहेब गर्जे उपस्थित होते. पोलिस निरीक्षक महेश पाटील, कुकाणे मंडलाधिकारी तृप्ती साळवे उपस्थित होते. वंचितचे तालुकाध्यक्ष पोपट सरोदे व भारस्कर यांनी कुटुंबाची व्यथा सांगितली. ॲड. आंबेडकर यांनी आत्महत्या केलेला शेतकरी बाबासाहेब सरोदे याने आत्महत्या पूर्वी केलेला व्हिडिओही पहिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.