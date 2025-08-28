अहिल्यानगर

Ahmednagar Irrigation News :'मुळा, प्रवराचे पाणी नेवासे तालुक्यात'; ग्रामस्थांसह शेतकरी सुखावले, लाभक्षेत्रास पावसाची प्रतीक्षा

Mula-Pravara Water Reaches Newasa Taluka : नेवासे तालुक्यात मे महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसानंतर एकही मोठा पाऊस झाला नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. सध्या परिसरात अनेक दिवसांपासून उन्हाचा चटका असताना तिन्ही धरणांच्या लाभक्षेत्रात जोरदार पाऊस झाला.
Villagers and farmers in Newasa taluka rejoice as Mula-Pravara water flows into fields, bringing relief amid weak rainfall.
Villagers and farmers in Newasa taluka rejoice as Mula-Pravara water flows into fields, bringing relief amid weak rainfall.esakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-विनायक दरंदले

सोनई : मुळा, भंडारदरा व निळवंडे धरणांतून सोडण्यात आलेले पाणी नेवासे तालुक्यातील सर्व गावे ओलांडून प्रवरासंगम-टोका येथील संगम परिसरात पोहोचले आहे. मुळा आणि प्रवरा नद्या दुथडी भरून वाहत असल्याने लाभक्षेत्रातील ग्रामस्थ व शेतकरी सुखावले आहेत. मार्गावर असलेल्या सर्व मोठ्या पुलांवर पुराचे पाणी पाहण्यासाठी गर्दी होत आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
rain
district
Irrigation
Farmers Association
rainy session
Department of Irrigation
Mula Dam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com