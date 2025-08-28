Ahmednagar Irrigation News :'मुळा, प्रवराचे पाणी नेवासे तालुक्यात'; ग्रामस्थांसह शेतकरी सुखावले, लाभक्षेत्रास पावसाची प्रतीक्षा

-विनायक दरंदले सोनई : मुळा, भंडारदरा व निळवंडे धरणांतून सोडण्यात आलेले पाणी नेवासे तालुक्यातील सर्व गावे ओलांडून प्रवरासंगम-टोका येथील संगम परिसरात पोहोचले आहे. मुळा आणि प्रवरा नद्या दुथडी भरून वाहत असल्याने लाभक्षेत्रातील ग्रामस्थ व शेतकरी सुखावले आहेत. मार्गावर असलेल्या सर्व मोठ्या पुलांवर पुराचे पाणी पाहण्यासाठी गर्दी होत आहे..Ganesh festival 2025: 'ढाेल-ताशांच्या गजरात लाडक्या बाप्पांच्या स्वागत'; सोलापुरातील मंडळांच्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह शिगेला.नेवासे तालुक्यात मे महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसानंतर एकही मोठा पाऊस झाला नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. सध्या परिसरात अनेक दिवसांपासून उन्हाचा चटका असताना तिन्ही धरणांच्या लाभक्षेत्रात जोरदार पाऊस झाला व संभाव्य पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन मुळा नदीला धरणातून १० हजार क्यूसेकने पाणी सोडण्यात आले आहे. भंडारदरा धरणातून १३३४४, निळवंडे धरणातून १५३५७, तर ओझर बंधाऱ्यातून ६३०५ क्यूसेकने प्रवरा नदीत पाणी सोडण्यात आले आहे..पावसाळा सुरू होऊन अडीच महिने उलटले, तरी दमदार पाऊस झाला नसल्याने तालुक्यातील खेडले परमानंद, शिरेगाव, करजगाव, पानेगाव, अंमळनेर, निंभारी, खुपटी, पाचेगाव, पुनतगाव व अन्य नदीकाठच्या भागात चिंता होती. भविष्यातील टंचाईची चिंता सर्वांना होती. धरणातून विसर्ग सोडण्यात आला. प्रशासन तसेच ऊर्ध्व प्रवरा धरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता व जलसंपदाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी पूरप्रवण भागात थांबू नये आणि सतर्क राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यावर्षी प्रथमच नद्या दुथडी भरून पाणी वाहत्या झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी नदीला श्रीफळ अर्पण करून कृतज्ञता व्यक्त केली..धरणातून दहा हजार क्यूसेकने नदीला पाणी सोडले होते. कोतूळ नदीतून येणारी आवक कमी झाल्याने आज विसर्ग पाच हजार क्यूसेकने कमी करण्यात आला. लाभक्षेत्रात अधिक पाऊस झाला, तर विसर्ग वाढविण्यात येणार आहे.- सायली पाटील, कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग.Radhakrishna Vikhe-Patil: मनोज जरांगे यांनी आंदोलन स्थगित करावे : राधाकृष्ण विखे-पाटील; हैदराबाद गॅझेटवर न्या. शिंदे समितीचा अभ्यास सुरू.पावसाने दडी मारल्याने मुळाथडी भागातील शेतकरी चिंताग्रस्त होते. धरणातून नदीला पाणी सोडण्यात आल्याने विहिरी व कूपनलिकांचे पाणी वाढून शेती, तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागेल.- दत्तात्रेय घोलप, माजी उपसरपंच, पानेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.