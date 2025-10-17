Nilesh Lanke: सरकारच्या फसव्या घोषणाविरोधात खासदार नीलेश लंकेंचे मौन आंदोलन; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आजपासून सुरु

पारनेर: राज्यातील अतिवृष्टी, पिकांची झालेली नासाडी आणि सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या फसव्या मदतीविरोधात खासदार नीलेश लंके यांच्या नेतृत्वाखाली आज (ता. १७) सकाळी १० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मौन आंदोलन करण्यात येणार आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.या आंदोलनासंदर्भात खासदार लंके यांनी सांगितले की, राज्यातील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. बळीराजा पूर्णतः उद्ध्वस्त झाला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने केवळ पंचनाम्यांच्या आणि फोटोसेशनच्या गोंधळात वेळ घालवून मदतीसाठी जुने निकष लावले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष काहीही दिलासा मिळालेला नाही..राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (शरद पवार) राज्य सरकारकडे सरसकट कर्जमाफी करावी, तसेच ओला दुष्काळ जाहीर करून हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत करावी, अशी मागणी केली आहे.पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी यासंदर्भात केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील गंभीर परिस्थितीची माहिती दिली आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली होती, अशी आठवण खासदार लंके यांनी करून दिली..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.सरकारने नुकतेच ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. ते ''फसवे'' आहे. विविध निकषांच्या भूलथापांमुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडत नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने ''काळी दिवाळी'' साजरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील.- नीलेश लंके, खासदार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.