Nilesh Lanke: अहिल्यानगरच्या रेल्वे प्रकल्पांना गती द्यावी : खासदार नीलेश लंके : रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची घेतली भेट !

Status of Ahilyanagar Railway projects: मंत्र्यांनीही प्रकल्पांचा आढावा घेत सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने नागरिकांमध्ये आशावाद निर्माण झाला आहे. रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळाल्यास जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि दीर्घकाळापासून प्रतीक्षेत असलेल्या रेल्वे सुविधा अखेर उपलब्ध होतील.
पारनेर: अहिल्यानगर लोकसभा मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचे असलेले आठ प्रमुख रेल्वे प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागावेत. प्रलंबित प्रस्तावांची अद्ययावत स्थिती तातडीने कळवावी आणि त्या कामांना गती द्यावी, अशी मागणी खासदार नीलेश लंके यांनी केली. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे त्यांनी ही मागणी पत्राद्वारे केली.

