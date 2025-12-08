Nilesh Lanke: अहिल्यानगरच्या रेल्वे प्रकल्पांना गती द्यावी : खासदार नीलेश लंके : रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची घेतली भेट !

पारनेर: अहिल्यानगर लोकसभा मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचे असलेले आठ प्रमुख रेल्वे प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागावेत. प्रलंबित प्रस्तावांची अद्ययावत स्थिती तातडीने कळवावी आणि त्या कामांना गती द्यावी, अशी मागणी खासदार नीलेश लंके यांनी केली. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे त्यांनी ही मागणी पत्राद्वारे केली. .Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.खासदार लंके यांनी पुणे-अहिल्यानगर इंटरसिटी एक्स्प्रेस लवकर सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव तसेच अहिल्यानगर-चोंडी नवीन रेल्वे मार्ग, संभाजीनगर-अहिल्यानगर-पुणे नवीन रेल्वे लाईन, श्रीरामपूर–परळी वैजनाथ नवीन रेल्वे मार्ग अशा चार महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे सर्वेक्षण, डीपीआर आणि मंजुरी प्रक्रियेची सद्यस्थिती जाणून घेण्याची विनंती केली आहे..याशिवाय राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वे लाइनसाठी भूसंपादन प्रक्रिया त्वरेने सुरू करावी, अहिल्यानगर स्थानकाजवळील लेव्हल क्रॉसिंग क्र. ३० येथे रोड ओव्हर ब्रिज (आरओबी), तसेच राहुरी तालुक्यातील वांबोरी येथे गेट क्र. ३५(ब) येथील मंजूर आरओबीचे काम लवकर सुरू करावे, असेही पत्रात नमूद केले आहे. .“मतदारसंघाच्या विकासाला रेल्वे प्रकल्पांची साथ अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रलंबित बाबींवर तातडीने निर्णय घेऊन कामे मार्गी लावावीत,” असे आवाहन खासदार लंकेंनी रेल्वेमंत्र्यांकडे केले आहे..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .रेल्वे यार्डच्या प्रस्तावाला गती द्यावीसुपे एमआयडीसी परिसरात वाढत्या औद्योगिक गरजा लक्षात घेता रेल्वे यार्ड उभारण्याच्या प्रस्तावालाही गती द्यावी, अशी मागणी लंके यांनी केली. या सर्व प्रकल्पांमुळे रोजगार, व्यवसाय, शिक्षण आणि अपघातमुक्त वाहतूक यांना मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.