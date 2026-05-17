Nilesh Lanke: शिवरायांचे हिंदुत्व हेच आमचे विचारधन: खासदार नीलेश लंके, शाहू-फुले-आंबेडकर विचारांचा प्रसार करणार!

टाकळी ढोकेश्वर: आजचे सरकार समाजात जातीय तेढ निर्माण करून वातावरण तणावपूर्ण ठेवत आहे. आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हिंदुत्व मानणारे आहोत, तेच आमचे विचारधन आहे, असे प्रतिपादन खासदार नीलेश लंके यांनी केले..कान्हूर पठार (ता. पारनेर) येथे नीलेश लंके प्रतिष्ठानमार्फत आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संयुक्त जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ नेते कांतीलाल साळवे होते. यावेळी शिवव्याख्याते यशवंत गोसावी, मारुती रेपाळे, अर्जुन भालेकर, सुदाम पवार, सतीश भालेकर, चंद्रभान ठुबे, किरण ठुबे, राजेंद्र ठुबे, द. मा. ठुबे, सरपंच संध्या ठुबे, धनंजय ठुबे, किरण लोंढे, विजयानंद साळवे, गणेश तांबे, बाबा गायखे, धनंजय व्यवहारे आदी उपस्थित होते..लंके म्हणाले, आमदारकीच्या काळात आम्ही सर्वाधिक विकासकामे केली. सर्वसामान्यांच्या आशीर्वादामुळे मला आमदारकी आणि खासदारकी मिळाली. त्यामुळे आरोग्य शिबिरे, युवकांसाठी उद्योजकता शिबिरे, तसेच महिलांसाठी घरबसल्या उद्योग निर्माण करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रसार करण्यासाठी जयंतीनिमित्त सप्ताह आयोजित करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले..त्यांनी त्यांच्या कामाचे उद्घाटन करावेपारनेर बसस्थानक इमारत, न्यायालय इमारत, पळशी आश्रमशाळा या कामांना निधी मंजूर केला, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्याचे श्रेय घेऊ नये, त्यांनी मंजूर केलेले कामांचे उद्घाटन त्यांनी करावे, अशी टीका त्यांनी केली. गावाच्या विकासकामांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही. शेतकऱ्यांसाठी लढणारे कार्यकर्ते तयार केले..मारुती रेपाळेंच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तबकान्हूर पठार जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट यांच्यामार्फत कोणाला उमेदवारी मिळणार, याची उत्सुकता होती. या कार्यक्रमात खासदार लंके यांनी ज्येष्ठ नेते मारुती रेपाळे यांना उमेदवारी निश्चित केली. कामाला लागा, तुमचा विजय निश्चित आहे, अशी घोषणा केली.