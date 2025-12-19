अहिल्यानगर

MLA Rohit Pawar: मुख्यमंत्री आले...आश्‍वासन न देताच गेले: आमदार रोहित पवार; राज्यातील बहिणींच्या सुरक्षेचे काय?

CM visit without assurance women security issue: मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाशिवायच्या भेटीवर रोहित पवारांची टीका
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाथर्डी : पाथर्डी पालिका निवडणुकीसाठी मुख्यमंत्री प्रचारासाठी आले, शेतकरी कर्जमाफी, शेतमालाला भाव, लाडक्या बहिणींना सुरक्षा देण्याबाबत एकही शब्द न बोलता आम्ही आजपर्यंत एवढा निधी दिला, हे केले, ते करू, अशी टीका आमदार रोहित पवार यांनी केली.

