Actress Jayaprada Visits Shirdi, Says Sai Resolves Everyone’s Problems

Actress Jayaprada: साई दरबारातून कुणी रित्या हाताने परतत नाही : सिनेअभिनेत्री जयाप्रदा; दर्शनासाठी शिर्डीत, समस्या साईदरबारात सुटतात !

Celebrity visits to Shirdi Sai Baba temple: शिर्डी साईबाबा मंदिरात अनेक नामवंत व्यक्ती दर्शनासाठी येतात. त्यातच सिनेअभिनेत्री जयाप्रदा यांनी शिर्डीला भेट देत साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. दर्शनानंतर त्या माध्यमांशी बोलताना म्हणाल्या, “साई दरबारातून कुणीही रित्या हाताने परतत नाही.
शिर्डी : साई बाबांच्या दरबारातून कुणीही रिकाम्या हाताने परत जात नाही. बॉलिवूडमध्ये आल्यापासून मी साईदर्शनासाठी शिर्डीत येते. माझाही हाच अनुभव आहे, अशा शब्दांत सिनेअभिनेत्री जयाप्रदा यांनी पत्रकारांशी बोलताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

