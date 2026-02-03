शिर्डी: साई समाधी मंदिरात बासष्ट वर्षांपूर्वी बसविण्यात आलेली साईबाबांच्या मूर्ती चांगल्या स्थितीत आहे. तिची फारशी झीज झालेली नाही. काळजी करण्याचे करण्याचे कारण नाही. मात्र, काही बाबतीत काळजी घेणे गरजेचे आहे, अशा आशयाचा अहवाल तज्ज्ञांनी मूर्तीची प्रत्यक्ष पाहणी करून साईसंस्थानकडे सोपविला. ही मूर्ती घडविणारे मुंबई येथील मूर्तिकार तालीम परिवारातील सध्याचे मूर्तिकार राजीव तालीम यांनी अहवाल नोंदवला. ‘ही मूर्ती इटालियन मार्बलमध्ये घडविण्यात आल्याने ती वर्षानुवर्षे तशीच राहील. तिची फारशी झीज संभवत नाही, असे निरीक्षण ‘सकाळ’शी बोलताना नोंदविले होते. तज्ज्ञांच्या अहवालाने त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालयाच्या व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष एस. मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांच्या समितीने गेल्या २३ डिसेंबर २०२४ रोजी येथे येऊन साईमूर्तीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या समितीत आश्विन पुंडलिक, संतोष पांडे, एस. मिराकुमारी व निलिंब सिन्हा यांचा समावेश होता..या समितीने साईसंस्थानला दिलेल्या अहवालात साई मंदिरातील नित्याच्या स्नानाच्या वेळी रसायनयुक्त कुठलेही पदार्थ वापरणे टाळावे. गंध, गुलाबजल, सुवासिक द्रव्ये यांचा वापर करताना काळजी घ्यावी. कारण या पदार्थात आम्ल असते. स्नानासाठीचे पाणी क्षारयुक्त नसावे. मूर्तीवर ज्या किंचित स्वरूपातील खुणा आहेत, त्या वाढत तर नाहीत ना याकडे लक्ष द्यावे. मूर्तीवर प्रखर प्रकाशझोत नसावेत, अशा सूचना केल्या आहेत. साईसंस्थानला हवे असेल, तर मूर्तीचे स्कॅनिंग करायला हरकत नाही. मात्र, आठ-दहा वर्षांनंतर सॉफ्टवेअरमध्ये बदल झाले की पुन्हा स्कॅनिंग करण्याची वेळ येते, तसेच या मूर्तीची थ्री डी इमेज अन्य कुणाच्या हाती लागली, तर प्रतिकृती तयार करता येऊ शकते. या बाबींकडे साईसंस्थानचे लक्ष वेधले. विशेष म्हणजे मूर्तिकार राजीव तालीम यांनी अनुभवाच्या आधारे यापूर्वी अशीच निरीक्षणे नोंदविली होती..माझे आजोबा बाळाजी तालीम आणि वडील हरीश तालीम यांनी ही मूर्ती घडविली. जगभरातले भाविक या मूर्तीचे दर्शन घेतात. ही मूर्ती ज्या इटालियन मार्बलमध्ये तयार केलेली आहे, तो दगड जगातील सर्वाधिक मजबूत आणि घट्ट दगड म्हणून ओळखला जातो. रासायनिक पदार्थांचा वापर टाळला, तर या दगडातील मूर्ती आहे त्या स्थितीत कितीही वर्षे राहू शकते..-राजीव तालीम, मूर्तिकार, मुंबई बसविण्यात आलेली साईबाबांच्या मूर्ती चांगल्या स्थितीत आहे. तिची फारशी झीज झालेली नाही. काळजी करण्याचे करण्याचे कारण नाही. मात्र, काही बाबतीत काळजी घेणे गरजेचे आहे, अशा आशयाचा अहवाल तज्ज्ञांनी मूर्तीची प्रत्यक्ष पाहणी करून साईसंस्थानकडे सोपविला. ही मूर्ती घडविणारे मुंबई येथील मूर्तिकार तालीम परिवारातील सध्याचे मूर्तिकार राजीव तालीम यांनी अहवाल नोंदवला. ‘ही मूर्ती इटालियन मार्बलमध्ये घडविण्यात आल्याने ती वर्षानुवर्षे तशीच राहील. तिची फारशी झीज संभवत नाही, असे निरीक्षण ‘सकाळ’शी बोलताना नोंदविले होते. तज्ज्ञांच्या अहवालाने त्यावर शिक्कामोर्तब झाले.मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालयाच्या व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष एस. मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांच्या समितीने गेल्या २३ डिसेंबर २०२४ रोजी येथे येऊन साईमूर्तीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या समितीत आश्विन पुंडलिक, संतोष पांडे, एस. मिराकुमारी व निलिंब सिन्हा यांचा समावेश होता..या समितीने साईसंस्थानला दिलेल्या अहवालात साई मंदिरातील नित्याच्या स्नानाच्या वेळी रसायनयुक्त कुठलेही पदार्थ वापरणे टाळावे. गंध, गुलाबजल, सुवासिक द्रव्ये यांचा वापर करताना काळजी घ्यावी. कारण या पदार्थात आम्ल असते. स्नानासाठीचे पाणी क्षारयुक्त नसावे. मूर्तीवर ज्या किंचित स्वरूपातील खुणा आहेत, त्या वाढत तर नाहीत ना याकडे लक्ष द्यावे. मूर्तीवर प्रखर प्रकाशझोत नसावेत, अशा सूचना केल्या आहेत. साईसंस्थानला हवे असेल, तर मूर्तीचे स्कॅनिंग करायला हरकत नाही. मात्र, आठ-दहा वर्षांनंतर सॉफ्टवेअरमध्ये बदल झाले की पुन्हा स्कॅनिंग करण्याची वेळ येते, तसेच या मूर्तीची थ्री डी इमेज अन्य कुणाच्या हाती लागली, तर प्रतिकृती तयार करता येऊ शकते. या बाबींकडे साईसंस्थानचे लक्ष वेधले. विशेष म्हणजे मूर्तिकार राजीव तालीम यांनी अनुभवाच्या आधारे यापूर्वी अशीच निरीक्षणे नोंदविली होती..Balasaheb Thorat: अजितदादांच्या आकस्मिक निधनाने महाराष्ट्राची हानी: बाळासाहेब थोरात, बारामतीत पवार कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट!.माझे आजोबा बाळाजी तालीम आणि वडील हरीश तालीम यांनी ही मूर्ती घडविली. जगभरातले भाविक या मूर्तीचे दर्शन घेतात. ही मूर्ती ज्या इटालियन मार्बलमध्ये तयार केलेली आहे, तो दगड जगातील सर्वाधिक मजबूत आणि घट्ट दगड म्हणून ओळखला जातो. रासायनिक पदार्थांचा वापर टाळला, तर या दगडातील मूर्ती आहे त्या स्थितीत कितीही वर्षे राहू शकते.-राजीव तालीम, मूर्तिकार, मुंबई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.