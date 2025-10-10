अहिल्यानगर

Sakal Relief Fund: नोबल मेडिकल फाउंडेशनतर्फे 'सकाळ रिलिफ फंड’कडे पाच लाख निधी सुपूर्द; पूरग्रस्‍तांच्या पुनर्वसनासाठी मदतीचा ओघ..

Maharashtra flood relief efforts: भावना व्यक्त करताना विश्वस्त म्हणाले, की आम्ही शेतकरी कुटुंबातून पुढे आलो आहोत. कोणतीही वैद्यकीय पार्श्वभूमी नसताना आम्ही सर्वांनी या क्षेत्रात सेवेला वाहून घेतले. पुणे किंवा परदेशात सेवा देण्यापेक्षा आम्ही मायभूमीची सेवा करण्याचे ठरविले.
Representatives of Noble Medical Foundation hand over ₹5 lakh to Sakal Relief Fund to support flood victims’ rehabilitation.

अहिल्यानगर: अतिवृष्टीमुळे आलेल्या पुरात अनेक शेतकऱ्यांचे संसार वाहून गेले. पशुधन, शेतीचे मोठे नुकसान झाले. या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी येथील नोबल मेडिकल फाउंडेशनच्या वतीने आज ‘सकाळ रिलिफ फंड’कडे पाच लाख रुपयांची देणगी देण्यात आली.

