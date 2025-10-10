अहिल्यानगर: अतिवृष्टीमुळे आलेल्या पुरात अनेक शेतकऱ्यांचे संसार वाहून गेले. पशुधन, शेतीचे मोठे नुकसान झाले. या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी येथील नोबल मेडिकल फाउंडेशनच्या वतीने आज ‘सकाळ रिलिफ फंड’कडे पाच लाख रुपयांची देणगी देण्यात आली..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.फाउंडेशनचे मुख्य विश्वस्त हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. बापूसाहेब कांडेकर, विश्वस्त डॉ. पांडुरंग डौले, डॉ. नानासाहेब अकोलकर, डॉ. सुंदर गोरे, डॉ. विजय पाटील आदींनी आज हा धनादेश ‘सकाळ’चे सहसंपादक प्रकाश पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केला. या वेळी संस्थेचे कार्यवाह राहुल हिरे, ‘सकाळ’चे वृत्तसंपादक मुरलीधर कराळे आदी उपस्थित होते..नोबल मेडिकल फाउंडेशनच्या माध्यमातून रुग्णसेवेबरोबरच सामाजिक उपक्रम राबविले जातात. सर्व विश्वस्त मंडळाच्या प्रयत्नांतून अनेक समाजोपयोगी कामे करण्यात येतात. आपत्तीच्या वेळी ही संस्था कायम धावून येते. याबाबत भावना व्यक्त करताना विश्वस्त म्हणाले, की आम्ही शेतकरी कुटुंबातून पुढे आलो आहोत. कोणतीही वैद्यकीय पार्श्वभूमी नसताना आम्ही सर्वांनी या क्षेत्रात सेवेला वाहून घेतले. पुणे किंवा परदेशात सेवा देण्यापेक्षा आम्ही मायभूमीची सेवा करण्याचे ठरविले. नोबल मेडिकल फाउंडेशनची स्थापना केली. याअंतर्गत गरिब व गरजू रुग्णांना मदत दिली जाते..यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे आम्ही व्यथित झालो. आपण काहीतरी मदत करावी, असे सर्वांनी एकमताने ठरविले. ‘सकाळ’ कायम आपत्तीच्या वेळी धावून येतो. खऱ्या गरजूंपर्यंत मदत पोचवितो. त्यामुळे हा निधी ‘सकाळ रिलिफ फंड’कडे देण्याचे ठरविले..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .आमच्याकडे शेतकरी रुग्ण येतात. पूरग्रस्त भागातील रुग्णांनी सांगितलेली व्यथा मन सुन्न करते. आम्हीही शेतकरीपुत्र आहोत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न आम्हाला माहीत आहेत. त्यामुळेच पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ‘सकाळ’ रिलिफ फंडकडे निधी देण्याचे नियोजन केले. फूल नाही, फुलाची पाकळी म्हणून आमचे हे प्रयत्न आहेत.- डॉ. बापुसाहेब कांडेकर, मुख्य विश्वस्त, नोबल मेडिकल फाउंडेशन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.