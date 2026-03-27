अहिल्यानगर: नाशिक येथील भोंदूबाबा अशोक खरात याचे अश्लील व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. या प्रकरणात अनेक पीडित महिला असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संबंधित कोणत्याच महिलेची ओळख उघड होणार नाही, याची पोलिसांकडून खबरदारी घेतली जात आहे. अश्लील व्हिडिओ व्हायरल केल्याप्रकरणी कोपरगाव पोलिस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. .या प्रकरणाचे कोणाकडे व्हिडिओ असल्यास ते तत्काळ डिलीट करा. व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्याविरुद्ध संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा जिल्हा पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी दिला आहे..भोंदूबाबा खरात विरुद्ध नाशिकच्या सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात विविध प्रकारचे आठ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्या सर्वच गुन्ह्यांचा तपास नाशिकच्या विशेष पथकाकडून (एसआयटी) सुरू आहे. या तपासादरम्यान असे निदर्शनास आले आहे की, या गंभीर प्रकरणातल्या महिलांचे अश्लील व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात येत आहेत. अहिल्यानगर जिल्ह्यातल्या कोपरगावच्या एका या सोशल मीडिया ग्रुपवर (ता. २५) रोजी व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. .या प्रकरणी आरोपी राहुल गंगाधर शिंदे (कोपरगाव) याने मोबाईलवरून पीडित महिलांचे अश्लील व्हिडिओ प्रसारित केले आहेत. या संदर्भात पोलिसांनी अधिक तपास केला असता, राहुल शिंदे याला सदरचे व्हिडिओ योगेश पंढरीनाथ आढाव (रा. कोपरगाव) याने पाठविले असून, योगेश आढावला ते व्हिडिओ त्याचा मित्र संदीप गर्जे (रा. माजलगाव, बीड) याने पाठविले असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे.