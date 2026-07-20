अहिल्यानगर

Ahilyanagar Politics: राम शिंदे-तनपुरे यांची तासभर गुप्त चर्चा; जिल्हा बँक निवडणुकीच्या रणनीतीवर खलबते?, राजकीय चर्चांना उधाण

Maharashtra cooperative bank election political developments: राहुरीतील बंद दरवाजामागील शिंदे-तनपुरे बैठक; जिल्हा बँक निवडणुकीच्या रणनितीवर गुप्त खलबते, बदलत्या सहकारी समीकरणांमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ
Ahmednagar DCC Bank Polls: Ram Shinde-Tanpure Meeting Triggers Strategy Talks

Ahmednagar DCC Bank Polls: Ram Shinde-Tanpure Meeting Triggers Strategy Talks

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राहुरी : विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी रविवारी (ता.१९) दुपारी माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. तनपुरे कुटुंबाशी सुमारे एक तास बंद खोलीत चर्चा केली. चर्चेचा तपशील बाहेर आला नसला तरी, अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सभापती प्रा. शिंदे यांची मोर्चे बांधणी सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.

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