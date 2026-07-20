Ahilyanagar Politics: राम शिंदे-तनपुरे यांची तासभर गुप्त चर्चा; जिल्हा बँक निवडणुकीच्या रणनीतीवर खलबते?, राजकीय चर्चांना उधाण

राहुरी : विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी रविवारी (ता.१९) दुपारी माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. तनपुरे कुटुंबाशी सुमारे एक तास बंद खोलीत चर्चा केली. चर्चेचा तपशील बाहेर आला नसला तरी, अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सभापती प्रा. शिंदे यांची मोर्चे बांधणी सुरू असल्याचे बोलले जात आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.बैठकीत माजी खासदार प्रसाद तनपुरे, आमदार प्राजक्त तनपुरे, जिल्हा बँकेचे जेष्ठ संचालक अरुण तनपुरे यांच्या समवेत सभापती प्रा. शिंदे यांनी बंद खोली तासभर चर्चा केली. जिल्हा बँकेची निवडणूक, सहकार क्षेत्रातील बदलती राजकीय समीकरणे तसेच आगामी निवडणुकीची रणनीती यावर सविस्तर चर्चा झाल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे..दरम्यान, जिल्हा बँकेच्या आगामी निवडणुकीत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र गट सक्रिय झाल्याचे बोलले जात आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.तनपुरे कोणती भूमिका घेतात ?राहुरीच्या टंचाई व एसआयआर आढावा बैठकीत मंत्री विखे-आमदार तनपुरे यांच्यातील जवळीक कार्यकर्त्यांनी अनुभवली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या आगामी निवडणुकीत आमदार तनपुरे कोणती भूमिका घेतात? याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.