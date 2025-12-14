अहिल्यानगर

'नगर तालुक्यातील कांदा व्यापाऱ्याची ८२ लाखांची फसवणूक'; अनेक दिवस कांदा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाला अन्..

Onion merchant financial scam details: आंध्र व्यापाऱ्याकडून नगरच्या कांदा व्यापाऱ्याला लाखोंचा आर्थिक फटका
Major Financial Fraud in Nagar: Onion Trader Loses Rs 82 Lakh

Major Financial Fraud in Nagar: Onion Trader Loses Rs 82 Lakh

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नगर तालुका : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नेप्ती उपबाजारातील कांदा व्यापाऱ्याची आंध्र प्रदेशातील व्यापाऱ्याने ८१ लाख ६७ हजार २४० रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार ३० नोव्हेंबर २०२४ ते ८ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत घडला आहे. या प्रकरणी कोतवाली पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी (ता. १२) फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Ahmednagar
onion
Business
district
Fraud Crime

