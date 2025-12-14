'नगर तालुक्यातील कांदा व्यापाऱ्याची ८२ लाखांची फसवणूक'; अनेक दिवस कांदा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाला अन्..

नगर तालुका : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नेप्ती उपबाजारातील कांदा व्यापाऱ्याची आंध्र प्रदेशातील व्यापाऱ्याने ८१ लाख ६७ हजार २४० रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार ३० नोव्हेंबर २०२४ ते ८ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत घडला आहे. या प्रकरणी कोतवाली पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी (ता. १२) फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.याबाबत विकास किशोर वाघ (वय ३५, रा. वाघगल्ली, नालेगाव) यांच्या फिर्यादीवरून पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादी नेप्ती मार्केटमध्ये कांदा व्यापारी आहेत. त्यांची आंध्र प्रदेश येथील परमात्मा मारीशेट्टी या व्यापाऱ्याशी ओळख झाली होती. अनेक दिवस त्यांच्यात कांदा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाल्याने मारीशेट्टी याने फिर्यादी वाघ यांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत मारीशेट्टी याने मोठ्या प्रमाणात कांद्याची मागणी केली. .त्याच्या मागणीप्रमाणे वाघ यांनी या कालावधीत जवळपास दोन कोटी २९ लाख ६८ हजार २५१ रुपये किमतीचा कांदा मालट्रकने नेप्ती मार्केट येथून आंध्र प्रदेशात मारीशेट्टी याच्याकडे पाठविला होता. त्यापैकी त्याने एक कोटी ४८ लाख एक हजार ११ रुपये फिर्यादी वाघ यांच्या आयसीआयसीआय बँकेच्या खात्यावर पाठविले. .Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.उर्वरित ८१ लाख ६७ हजार २४० रुपये दिले नाहीत. त्याला या पैशाबाबत वेळोवेळी मागणी केली असता त्याने आज देतो, उद्या देतो, असे सांगून वेळकाढूपणा केला. त्यानंतर पुन्हा तीन महिन्यांनी त्या पैशांची मागणी केली असता तो उडवाउडवीची उत्तरे देवून टाळाटाळ केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.