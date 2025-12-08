अहिल्यानगर

माेठे अपडेट ! ऑनलाइन अ‍ॅप घोटाळा प्रकरणी ‘शनैश्‍वर’च्या दोघांस पोलिस कोठडी; आरोपीस नेवासे न्यायालयात हजर केलं अन्..

Shanishwar Accused Arrested: नेवासा तालुक्यात उघडकीस आलेल्या ऑनलाइन अ‍ॅप घोटाळा प्रकरणात शनैश्‍वर गावातील दोन जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, त्यांना नेवासा न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिल्याने या प्रकरणाच्या तपासाला गती मिळाली आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोनई : शनिशिंगणापूर येथील बहुचर्चित ऑनलाइन पूजा अ‍ॅप घोटाळा प्रकरणी शनैश्‍वर देवस्थान ट्रस्टमधील लिपिक संजय तुळशीराम पवार (रा. सोनई) व ‘सीसीटीव्ही’ विभाग प्रमुख सचिन अशोक शेटे (रा. शनिशिंगणापूर) या दोघास अहिल्यानगर येथील सायबर क्राईमने गुरुवारी (ता. ४) रात्री अटक केली. आरोपीस नेवासे न्यायालयात हजर केले असता सोमवारपर्यंत (ता.८) पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.

