सोनई : शनिशिंगणापूर येथील बहुचर्चित ऑनलाइन पूजा अॅप घोटाळा प्रकरणी शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टमधील लिपिक संजय तुळशीराम पवार (रा. सोनई) व 'सीसीटीव्ही' विभाग प्रमुख सचिन अशोक शेटे (रा. शनिशिंगणापूर) या दोघास अहिल्यानगर येथील सायबर क्राईमने गुरुवारी (ता. ४) रात्री अटक केली. आरोपीस नेवासे न्यायालयात हजर केले असता सोमवारपर्यंत (ता.८) पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. .Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.विधीमंडळात सहा महिन्यापूर्वी नेवासेचे आमदार विठ्ठल लंघे व बीडचे आमदार सुरेश धस यांनी शनैश्वर देवस्थान भ्रष्टाचार, बेकायदा नोकरभरती व कोट्यवधी रुपयाच्या ऑनलाइन अॅप घोटाळ्यावर लक्षवेधी मांडली होती. .लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकरणावर रोखठोक खुलासा करत नोकर भरतीचे वाभाडे काढले होते. कारवाईचे संकेत दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी १२ जुलै रोजी शनिशिंगणापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या आदेशानुसार सायबर क्राईमकडे तपास देण्यात आला होता. तत्कालीन पोलिस निरीक्षक मोरेश्वर पेंदाम यांनी देवस्थानचे विश्वस्त, अधिकारी, कर्मचारी व काही पुरोहितांचे जबाब घेतले होते. पुढे पोलिस निरीक्षक सागर ढिकले यांनी तपास हाती घेतला होता. .Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .अॅप घोटाळा केल्याचे बँक ट्रांझिकशन वरून उघड झाल्यानंतर काल गुरुवारी रात्री फौजदार सुदाम काकडे यांनी आरोपी पवार व शेटे या दोघास अटक केली होती. न्यायालयाने तीन दिवस पोलिस कोठडी दिल्याने यापुढे अजून कोणते मासे गळाला लागणार याविषयी तालुक्यात उत्सुकता लागली आहे.