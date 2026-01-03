अहिल्यानगर

ShivrajSingh Chouhan: लाडकी बहीण योजना थांबणार नाही: केंद्रीयमंत्री शिवराजसिंह चौहान; विरोधी पक्षाकडून जाणीवपूर्वक अपप्रचार!

Union Minister clarifies Ladki Bahin Yojana Status: महिला सक्षमीकरणासाठी लाडकी बहीण योजना देशभरात लागू
No Question of Scrapping Ladki Bahin Scheme, Claims Union Minister

No Question of Scrapping Ladki Bahin Scheme, Claims Union Minister

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही केवळ मध्यप्रदेश व महाराष्ट्रापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर ती संपूर्ण देशभरात लागू झाली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाचा मजबूत पाया घातला जात आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
women
district
Opposition
shivraj singh chouhan
Ladki Bahin Yojana
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com