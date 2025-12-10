संगमनेर तालुका हादरला ! आईवडिलांनीच तीन महिन्याच्या चिमुलकल्याचा केला खून ; तपासात चक्रावणारे कारण आलं समोर..

संगमनेर : घारगाव (ता. संगमनेर) येथील मुळा नदीच्या पुलावरून ३ महिन्यांच्या चिमुकल्याला फेकून दिल्याची घटना घडली होती. घटनेचा अहिल्यानगर स्थानिक गुन्हे शाखेने उलगडा केला. आईवडिलांनीच शिवांशचा खून करून प्रेताची विल्हेवाट लावल्याचे निष्पन्न झाले आहे. .Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.४ डिसेंबरला सकाळी ९.१६ वाजेच्या सुमारास आंबीखालसा येथील रहिवासी अशोक धोंडिराम माळी यांना मुळा नदीच्या पुलाखाली काटेरी झुडपामध्ये ३ ते ४ महिन्यांच्या बालकाचा मृतदेह दिसून आला होता. त्यांनी दिलेल्या खबरीवरून घारगाव पोलिसांत अकस्मात मृत्यूचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. अनोळखी मृताची ओळख पटविण्यासाठी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक समीर अभंग, पोलिस अंमलदार गणेश लोंढे, संतोष खैरे, फुरकान शेख, दीपक घाटकर, राहुल डोके, अमृत आढाव, बाळासाहेब गुंजाळ, योगेश कर्डिले, प्रशांत राठोड, महिला पोलिस अंमलदार भाग्यश्री भिटे यांचे पथक तयार करून रवाना केले..पथकाने घटना ठिकाणी भेट देवून व मयत बालकाची पाहणी केली. हा प्रकार प्रथमदर्शनी घातपाताचा दिसून आला. पथकाने घटना ठिकाणी ये-जा करणाऱ्या वाहनांच्या मार्गाची पाहणी करून गोपनीय माहिती व व्यावसायिक कौशल्याच्या आधारे मयत बालकाच्या प्रेताची विल्हेवाट लावण्याकरिता वापरण्यात आलेली कार ही आव्हाना (ता. भोकरदन, जि. जालना) येथील असल्याची माहिती प्राप्त झाली. पथकाने भोकरदन परिसरामध्ये जाऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आशासेविका व गोपनीय माहितीच्या आधारे माहिती काढली. .कविता प्रकाश जाधव हिच्या नातेवाइकांनी त्यांच्या बाळाचे छत्रपती संभाजीनगर येथे ऑपरेशन झाल्याबाबत, त्यास ३ ते ४ दिवसांमध्ये हॉस्पिटलमधून सोडणार असल्याची अफवा पसरवली असल्याची माहिती प्राप्त झाली. त्यानंतर पथकाने प्रकाश पंडित जाधव (वय ३७, रा. भिवपूर, पो. आव्हाना, ता. भोकरदन, जि. जालना), कविता प्रकाश जाधव (वय ३२, रा. सदर) वहरिदास गणेश राठोड (वय ३२, रा. आव्हाना, ता. भोकरदन, जि. जालना) यांच्याकडे प्राथमिक चौकशी केली. वर्तन संशयास्पद वाटल्याने त्यांना स्थानिक गुन्हे शाखा कार्यालय, अहिल्यानगर येथे बोलावून घेत बारकाईने विचारपूस केली..माेठी बातमी ! ‘सुरत-चेन्नई’तील २२२ किमी मार्ग बीओटीवर होणार; भारतमाला योजनेची मुदत संपल्याने निर्णय...प्रकाश याने व त्याची पत्नी कविता यांनी शिवांश ऊर्फ देवांश यास हरिदास याच्याकडील कारमधून ३ डिसेंबर रोजी पुण्याच्या दिशेने घेऊन जात होते. घारगाव परिसरामध्ये मुळा नदीच्या पुलावर थांबून चालक व प्रकाश या दोघांनी बाळ बरे होणार नसल्याचे कारणावरून गळा दाबून पुलावरून खाली फेकून दिल्याचे सांगितले. गुन्ह्यात वापरलेली ५ लाख रुपये किमतीची कार ताब्यात घेतली. या घटनेच्या आरोपींना घारगाव पोलिसांच्या ताब्यात दिले असून, ते पुढील तपास करत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.