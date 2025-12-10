अहिल्यानगर

संगमनेर तालुका हादरला ! आईवडिलांनीच तीन महिन्याच्या चिमुलकल्याचा केला खून ; तपासात चक्रावणारे कारण आलं समोर..

Sangamner infant Death investigation: आईवडिलांच्या क्रूर कृत्याने संगमनेर हादरले; तीन महिन्याच्या बालकाचा गळा दाबून खून, पुलावरून फेकून दिल्याचा धक्कादायक तपास
Tragedy Unfolds in Sangamner: Infant Murder Case Leaves Locals Stunnedtwo-wheelers

Tragedy Unfolds in Sangamner: Infant Murder Case Leaves Locals Stunned

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर : घारगाव (ता. संगमनेर) येथील मुळा नदीच्या पुलावरून ३ महिन्यांच्या चिमुकल्याला फेकून दिल्याची घटना घडली होती. घटनेचा अहिल्यानगर स्थानिक गुन्हे शाखेने उलगडा केला. आईवडिलांनीच शिवांशचा खून करून प्रेताची विल्हेवाट लावल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

