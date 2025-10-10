शिक्षकांअभावी विद्यार्थ्यांची हेळसांड! 'पारनेरमध्ये शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम'; पट घसरल्याने सहा शाळांचे समायोजन..

-मार्तंड बुचुडेपारनेर: तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या काही प्राथामिक शाळांत गरजेपेक्षा शिक्षकांची संख्या कमी असल्याने विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हेळसांड होत आहे. त्यात यावर्षी निम्मे शैक्षणिक वर्ष संपत आल्यानंतर शिक्षकांच्या नुकत्याच बदल्या झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी शिक्षक तसेच केंद्र प्रमुख कमी असल्याने त्या शिक्षकांवर कामाचा बोजा पडत आहे. त्यातच अनेकांना निवडणुकीचे, तर काहींना इतर कामे दिल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.तालुक्यातील अनेक प्राथमिक शाळांमध्ये २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असूनही तेथे दोन शिक्षक काम करतात. इतकेच नव्हे, तर तालुक्यात काही शाळा पाच पटाच्या आता आहेत. अनेक शाळांमधून शंभरच्या आसपास विद्यार्थी संख्या असूनही त्याही शाळेत दोनच शिक्षक काम करत आहेत. गतवर्षी विद्यार्थी कमी झाल्याने तालुक्यातील सहा शाळांचे समायोजन करण्यात आले आहे. तालुक्यात सध्या 327 शाळा असून, 12 हजार 798 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकारी, अशी सुमारे 40 पदे रिक्त आहेत..शिक्षकांची संख्या कमी असल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. अनेक ठिकाणच्या प्राथमिक शाळांत 10 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात त्या शाळा व तेथील शिक्षक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. तेथील शिक्षक शालाबाह्या मुले दाखल करत विद्यार्थी संख्या 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक दाखविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप होत आहे..तालुक्यातील रिक्त पदेतालुक्यातील शिक्षक, मुख्याध्यापक, पदवीधर, केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकारी यांची एकूण 382 पदे मंजूर असून 40 पदे रिक्त आहेत.या रिक्त पडदात केंद्रप्रमुखांच्या 18 पदाचा समावेश आहे..केंद्र प्रमुखांवर ताणशाळांवर दैनंदिन लक्ष ठेवण्याचे काम केंद्र प्रमुखांचे असते. मात्र तालुक्यात 18 केंद्र प्रमुखांच्या जागा रिक्त आहेत. केंद्र प्रमुख दररोजचा पत्रव्यावहार व दैनंदिन शैक्षणिक कामकाजावर लक्ष ठेवत असतात. रिक्त पदांमुळे त्यांच्यावर ताण येत आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न व्हावेतखासगी व इंग्रजी माध्यामांच्या शाळांच्या स्पर्धेत जिल्हा परिषदेच्या शाळांना टिकवायचे असेल, तर शाळांची गुणवत्ता वाढावावी लागेल. त्यासाठी शिक्षकांना योग्य मार्गदर्शन तसेच प्रशिक्षणांची गरज आहे. तसेच विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षकांची नेमणूक गरजेची आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.