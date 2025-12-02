अहिल्यानगर

Ahilyanagar Leopard Attack : बिबट्याच्या अचानक हल्ल्याने भागूबाई खोडदे यांचा बळी; पारनेर तालुक्यात भीतीचं वातावरण!

Parner Leopard : पारनेर तालुक्यात शेतात काम करत असताना ७० वर्षीय भागूबाई खोडदे यांचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. गावातील ग्रामस्थांनी पिंजरा लावण्याची आणि सुरक्षा उपायांचा आग्रह केला आहे.
Elderly Woman Killed in Leopard Attack in Parner

Elderly Woman Killed in Leopard Attack in Parner

Sakal

मार्तंड बुचुडे
Updated on

पारनेर : किन्ही येथे सायंकाळी चार वाजणेच्या सुमारास शेतात काम करत असताना बिबट्याच्या अचानक हल्ला केला या हल्यात भागूबाई विश्वनाथ खोडदे (वय ७०, रा. किन्ही, ता. पारनेर) या वृद्ध महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. या बाबत माहिती अशी की, भागूबाई खोडदे ह्या गावाजवळील साकुरे वस्तीवर आपल्या शेतात एकट्याच काम करत होत्या. अचानक बिबट्याने त्यांच्यावर हल्ला केला. त्या वेळी त्यांनी आरडा ओरड केली मात्र जवळपास कोणी नसल्याने त्यांना वाचवण्यासाठी त्यांच्या जवळ कोणी जाऊ शकले नाही. ट्या मुळे या हल्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. थोड्या अंतरावर असलेल्या ग्रामस्थांनी आरडाओरड केल्यावर बिबट्या पळून गेला.

Loading content, please wait...
attack
Leopard
parner
Forest department
wildlife department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com