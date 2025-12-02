Ahilyanagar Leopard Attack : बिबट्याच्या अचानक हल्ल्याने भागूबाई खोडदे यांचा बळी; पारनेर तालुक्यात भीतीचं वातावरण!

पारनेर : किन्ही येथे सायंकाळी चार वाजणेच्या सुमारास शेतात काम करत असताना बिबट्याच्या अचानक हल्ला केला या हल्यात भागूबाई विश्वनाथ खोडदे (वय ७०, रा. किन्ही, ता. पारनेर) या वृद्ध महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. या बाबत माहिती अशी की, भागूबाई खोडदे ह्या गावाजवळील साकुरे वस्तीवर आपल्या शेतात एकट्याच काम करत होत्या. अचानक बिबट्याने त्यांच्यावर हल्ला केला. त्या वेळी त्यांनी आरडा ओरड केली मात्र जवळपास कोणी नसल्याने त्यांना वाचवण्यासाठी त्यांच्या जवळ कोणी जाऊ शकले नाही. ट्या मुळे या हल्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. थोड्या अंतरावर असलेल्या ग्रामस्थांनी आरडाओरड केल्यावर बिबट्या पळून गेला..घटनेची माहिती मिळताच वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पारनेर ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्यात आला. याप्रकरणी पारनेर पोलिस ठाण्यात आकस्मात मृत्यूची नोंद कण्यात आली आहे. यापूर्वी पारनेर येथे सिद्धेश्वर वाडी रस्त्यावर पालात राहणाऱ्या कामगाराचा मुलगा अमन पन्नूलाल खोटे तसेच कळस येथील गणेश गाडगे यांचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. दरम्यान आजच्या घटनेसह तालुक्यात गेल्या सहा महिन्यात तिसरा बळी बिबट्याच्या हल्ल्यात गेला आहे..Pimpalgaon Leopard : पिंपळगावात बिबट्याचा आतंक; सहा शेळ्या ठार, गावकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण!.या परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याचे वास्तव्य असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. यापूर्वीही जनावरे मारल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या घटनेमुळे परिसरात दहशतपसरलीआहे. ग्रामस्थांनी पिंजरा लावण्याची मागणी केली आहे. तालुक्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात आज घडलेल्या घटनेसह तिघांचा बळी गेला आहे. या शिवाय बिबट्याच्या हल्ल्यात चार ते पाच जण जखमी झाले आहे. अनेक शेळ्या मेंढ्या आणि कुत्रे यांचा बिबट्याने वर्षा पाडला आहे त्यामुळे तालुक्यात सर्वच गावात नेत्यांची दहशत निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.