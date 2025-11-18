अहिल्यानगर

धक्कादायक प्रकार ! 'पारनेरमधील आजीच्या खून प्रकरणी नातू, नातसूनेस अटक'; दाेघांनी रचला बनाव, नेमकं काय घडलं?

Twist in Parner Murder Case: चंद्रभागा फापाळे यांचा मुलगा पंढरीनाथ फापाळे यांनी पारनेर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. त्या फिर्यादीवरून तेजस शांताराम फापाळे व त्याची पत्नी वैष्णवी तेजस फापाळे यांच्या विरोधात पारनेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता.
सकाळ वृत्तसेवा
पारनेर : आजीचा खून करून तिच्या अंगावरील सुमारे ३ लाख ८ हजारांचा ऐवज घेऊन पळून गेलेल्या नातवास व त्याच्या पत्नीस पोलिसांनी आज (ता. १७) ताब्यात घेतले. गुन्हा घडल्यानंतर २४ तासांच्या आत आरोपींना ताब्यात घेण्यात पारनेर पोलिसांना यश आले आहे.

