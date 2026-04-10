Parner Sports: उदास पारनेर क्रीडा संकुल, प्रतीक्षेत खेळाडू; तीन कोटींचा प्रस्ताव लालफितीत, तरुणांच्या स्वप्नांना ‘अच्छे दिन’ कधी?

-मार्तंड बुचडेपारनेर : क्रीडा संकुल एकेकाळी तरुणांच्या स्वप्नांना उभारी देणारे, खेळाडूंच्या घामाने आणि जिद्दीने जिवंत असलेले ठिकाण आज मात्र आपल्या दुर्दशेची कहाणी स्वतःच सांगत उभे आहे. क्रीडा संकुलाच्या दुरुस्ती व अद्ययावतीकरणासाठी तीन कोटी ६० लाख रुपयांचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला, पण तो अनेक दिवसांपासून लालफितीत अडकून पडला आहे. त्यामुळे या संकुलाला 'अच्छे दिन कधी येणार?' हा प्रश्न आज प्रत्येक क्रीडाप्रेमी आणि तरुणांच्या मनात घर करून बसला आहे..संकुलाच्या परिसरात आज गवत, झाडे-झुडपे अनियंत्रितपणे वाढली आहेत. जिथे एकेकाळी खेळाडूंच्या पावलांचे ठसे उमटायचे, तिथे आता ओसाडपणा आणि दुर्लक्ष दिसून येते. इमारतीची पडझड, संरक्षक भिंतीची भगदाडे, या सगळ्या गोष्टी केवळ भौतिक हानी नाहीत, तर त्या तरुणांच्या स्वप्नांची मोडतोड दर्शवतात..तालुका क्रीडा अधिकारी दिलीप दिघे यांनी क्रीडा संकुलाचे अध्यक्ष आमदार काशिनाथ दाते यांच्या शिफारशीने विकासासाठी प्रस्ताव सादर केला. मात्र, अजूनही तो मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. या विलंबामुळे अनेक खेळाडूंच्या संधी, त्यांची मेहनत आणि आशा अडकून पडल्या आहेत..वर्षभराच्या देखभालीसाठी केवळ अडीच लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या तुटपुंज्या रकमेवर पहारेकरी, क्रीडा मार्गदर्शक, वीज बिल आणि देखभाल खर्च भागवावा लागणार आहे. अशा परिस्थितीत संकुलाचा खऱ्या अर्थाने विकास होणे जवळपास अशक्यच वाटते. आज गरज आहे ती फक्त निधीची नाही, तर या संकुलाशी जोडलेल्या हजारो तरुणांच्या स्वप्नांची ओळख पटवण्याची. कारण, क्रीडा संकुल म्हणजे फक्त इमारत नाही, ते आहे आशा, जिद्द आणि भविष्य घडवण्याचे एक महत्त्वाचे केंद्र. आता पाहायचे एवढेच, शासन या हाकेला प्रतिसाद देणार का? की क्रीडा संकुल आणि त्याच्याशी निगडित स्वप्नं अशीच प्रतीक्षेत राहणार?.क्रीडाप्रेमींकडून देखभाल दुरुस्तीशहरातील क्रीडाप्रेमी सहदेव घनवट, नीलेश खोडदे, विलास तराळ, सतीश म्हस्के, मधुकर साळवे, अविनाश औटी, दत्ता औटी, नियाज राजे क्रीडा संकुलाची देखभाल करत आहेत. संकुल परिसरात वृक्षारोपण करणे, स्वच्छता राखणे ही कामे क्रीडाप्रेमी करत आहेत..व्यायामाचे साहित्यही गायबक्रीडा संकुलामध्ये असलेले व्यायामाचे साहित्यही गायब झाले. बॅडमिंटन हॉल नादुरुस्त असून, त्याची दुरुस्ती गरजेची आहे. यापूर्वी नीलेश लंके आमदार असताना त्यांनी क्रीडा संकुल अद्ययावत करण्यासाठी ३७ कोटींचा प्रस्ताव पाठविला होता, मात्र तो मंजूर झाला नाही. सद्या जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांनी इंडोअर जिमसाठी सात लाख मंजूर केले आहेत. ही रक्कम रोख न मिळता या आठवड्यात साहित्य मिळणार आहे.