Parbhani ZP Election: परभणी जिल्हा परिषद निवडणुकीत पारनेरचा झेंडा; घनदाट बंधूंचा विजय, राजकीय प्रतिमेला बळ!

टाकळी ढोकेश्वर: पारनेर तालुक्याच्या राजकीय ताकदीचा ठसा पुन्हा बाहेरच्या जिल्ह्यात उमटला आहे. नांदूरपठार (ता. पारनेर) येथील अमित मोहन घनदाट व भरत मोहन घनदाट या दोघा भावांनी परभणी जिल्हा परिषद निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला आहे. भाजपच्या तिकिटावर निवडून येत त्यांनी केवळ स्थानिक विजय नोंदवला नाही, तर पारनेर तालुक्याच्या राजकीय प्रतिमेला नवे बळ दिले..जाहीर झालेल्या निकालानुसार अमित घनदाट यांनी चाटोरी गटातून ३,२५० मतांनी प्रतिस्पर्ध्यांचा पराभव केला, तर भरत घनदाट यांनी चुडावा गटातून ३,३०० मतांची आघाडी घेत विजय मिळविला. घनदाट बंधू अभ्युदय बँकेचे माजी अध्यक्ष व गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघाचे तीन वेळा आमदार राहिलेले ज्येष्ठ नेते सीताराम घनदाट यांचे नातू आहेत..पारनेर तालुक्यातून शहर व महानगरपालिकांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळणे अपेक्षित मानले जाते. मात्र, थेट परभणी जिल्ह्यात मिळवलेले यश वेगळे व निर्णायक ठरत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. या विजयामुळे तालुकाच्या राजकीय शिरपेचात पुन्हा एकदा मानाचा तुरा रोवला गेला..राजकीय घोडदौड विस्तारतेय ः ठुबेपुणे, नवी मुंबई, पनवेल व मुंबई महापालिकांत पारनेर तालुक्यातील उमेदवारांचे यश तेथील पारनेकरांच्या सातत्यपूर्ण संपर्कामुळे अपेक्षित मानले जाते; मात्र घनदाट परिवाराने परभणीसारख्या जिल्ह्यात निवडणूक लढवून मिळवलेला विजय वेगळा व राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे, असे कोरठण खंडोबा देवस्थान ट्रस्टेचे सचिव चंद्रभान ठुबे म्हणाले.