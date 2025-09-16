Pathardi Rain Update: पाथर्डीत पावसाने हाहाकार! 'अनेक गावांचा संपर्क तुटला'; बचाव पथकाकडून १२७ जणांची सुटका

पाथर्डी: मागील चोवीस तासांत तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टीने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या पावसाने शेतातील उभ्या पिकांच्या नासाडीसह अनेक घरांची पडझड झाली. अनेक जनावरे, शेतातील माती पुराच्या पाण्यात वाहून गेली. माणिक दौण्डी व घाटशिळ पारगाव येथील पुराच्या पाण्यात दोन जण बेपत्ता झाले. अनेक गावांचा आज दुपारपर्यंत संपर्क तुटला होता. तीन रेस्क्यू टीमने मदतकार्य हाती घेत दिवसभरात नागरिकांच्या मदतीने १२७ नागरिकांना पाण्यातून बाहेर काढले, तर काही तरुणांनी सुद्धा आपल्या गावातील अनेकांना पाण्यातून बाहेर काढले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आवश्यकता भासल्यास हेलिकॉप्टरची मदत घ्या, असे आदेश प्रशासनाला दिले. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.आज तालुक्यात अतिवृष्टी झाली. या पावसामुळे तालुक्यातील अनेक रस्त्यांची दुर्दशा झाली. आज पहाटे दोनच्या सुमारास विजेच्या गडगडासह तालुक्यात सर्वत्र मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. तालुक्याच्या पूर्व भागापेक्षा पश्चिम भागात पावसाचा जोर मोठा होता. करंजी, मढी, कासार पिंपळगाव, जवखेडे खालसा, निवडुंगे, देवराई या भागात अनेक जण पुराच्या पाण्यात अडकले होते. करंजी गावाच्या मधूनच मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत असल्याने अनेकांना घराबाहेर पडणे मुश्किल झाले होते. . कासार पिंपळगाव येथील मधला मळा या वस्तीवर बावीस जण आपल्या घरात अडकून पडले होते. त्यांना ग्रामस्थांनी तराफा व जेसीबीची मदत घेऊन बाहेर काढले . या वस्तीवरील १५ गायी व पाच वासरे, तर शिरसाठवाडी येथे १३ शेळ्या व पाच वासरे पुराच्या पाण्यात वाहून गेले. मढी गावाचा आज दुपारपर्यंत संपर्क तुटला होता. जवखेडे खालसा व जवखेडे दुमाला या दोन्ही गावांमध्ये असलेल्या पुलावरून पाणी गेल्याने या गावांचा इतर गावांशी असलेला संपर्क तुटला. .अनेक वीजवाहक तारा, विजेचे खांब कोसळल्याने तालुक्यातील अनेक गावांत अंधाराचे साम्राज्य पसरले. कारेगाव येथील स्मशानभूमीचे नुकसान झाले. अनेकांच्या घरातील संसारोपयोगी साहित्य वाहून गेले. शहरातील अनेक व्यापारी गाळे, मॉल, घरात पाणी जाऊन मोठे नुकसान झाले. शहरालगत असलेल्या परिट नदीला मोठा पूर आला होता. या पावसाने तालुक्यात असलेले सर्वच पाझर तलाव, नाले, ओढे ओसंडून वाहत होते..आज दिवसभर प्रांताधिकारी प्रसाद मते, तहसीलदार डॉ. उद्धव नाईक व पोलिस निरीक्षक विलास पुजारी हे आपद्ग्रस्त भागास भेट देऊन मदतकार्य करत होते. खासदार नीलेश लंके, आमदार मोनिका राजळे यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस प्रमुख यांच्याशी संपर्क साधत आवश्यक त्या सूचना केल्या, तर प्रताप ढाकणे यांनी आज अनेक गावांना भेट देत परिस्थितीची पाहणी केली..दोन जण वाहून गेलेहनुमान टाकळी येथे रेस्क्यू टीमने अनेकांना पुराच्या पाण्यातून बाहेर काढले. माणिक दौण्डी येथील राजू बजरंग साळुंके व घाटशिळ पारगाव येथील गणपत हरिभाऊ बर्डे पुराच्या पाण्यात वाहून गेले..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.अग्निशमन दलाकडून नागरिकांची सुटकाकरंजी येथील बाबासाहेब गाडेकर, संजय अकोलकर यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना अग्निशमन दलाच्या जवानांनी बाहेर काढले, तर दानवे वस्तीवरील नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी रेस्क्यू टीमची मदत घेण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.