राहुरी: राहुरी विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत विविध कारणांमुळे मतदानाची टक्केवारी घसरली. एकूण ३,३३,५४५ पैकी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत १ लाख ६९ हजार २४४ (५०.७४ टक्के) मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. रात्री उशिरापर्यंत मतदानाची अंतिम आकडेवारी गोळा करण्याचे काम सुरू होते. अंदाजे ५६.२० टक्के मतदान झाले आहे, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी अनुपसिंह यादव यांनी दिली. चार मतदान केंद्रांवर व्हीव्हीपॅट व मतदान यंत्रांमध्ये बिघाड झाले. ते तत्काळ बदलण्यात आले..राहुरी विधानसभा मतदारसंघातील राहुरी, नगर व पाथर्डी तालुक्यांतील ३७४ मतदान केंद्रांवर आज (गुरुवारी) सकाळी ७ वाजता मतदानाला सुरुवात झाली. सकाळी ९ वाजेपर्यंत मतदानाचा वेग कमी राहिला. पहिल्या दोन तासांत अवघे २१,४०४ (६.४२ टक्के) मतदान झाले. सकाळी नऊनंतर मतदार मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडण्यास सुरुवात झाली..सकाळी ११ वाजेपर्यंत ६०,७८४ (१८.२२ टक्के) मतदान झाले. त्यानंतर सकाळी ११ ते दुपारी ३ पर्यंत उन्हाचा तडाखा वाढला. त्याचा थेट परिणाम मतदानावर झाला. मतदान केंद्रांवर कुठेही रांग नव्हती. काही मतदान केंद्रांवर शुकशुकाट होता. दुपारी १ वाजेपर्यंत ९८,७५० (२९.६० टक्के), दुपारी ३ वाजेपर्यंत १,३२,२५५ (३९.६५ टक्के) मतदान झाले. सायंकाळी ४ वाजेनंतर मतदान केंद्रांवर मतदारांची गर्दी वाढली. रांगा लागण्यास सुरुवात झाली..सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत १,६९,२४४ (५०.७४ टक्के) मतदान झाले. त्यानंतर उन्हाची काहिली काहीअंशी कमी झाल्यावर मतदार मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडले. सायंकाळी ६ नंतर डोंगरगण आणि ब्राह्मणी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या. सायंकाळी ७.१५ वाजेपर्यंत मतदान सुरू होते..२०२४ च्या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत राहुरी मतदारसंघात ३,२४,०५९ पैकी २,४३,७७१ (७५.२२ टक्के) मतदान झाले होते. या पोटनिवडणुकीत ९४८६ मतदार वाढले. परंतु मतदानाची टक्केवारी घसरली. दुपारी ११ ते ३ दरम्यान ४२ डिग्री सेल्सिअसपर्यंत वाढलेल्या तापमानाचा परिणाम झाला..यांचे ईव्हीएममध्ये भवितव्य बंदअक्षय शिवाजीराव कर्डिले (भाजप), गोविंद खंडू मोकाटे (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष), संतोष एकनाथ चोळके (वंचित बहुजन आघाडी), रावसाहेब सदाराम खेवरे (अपक्ष, ठाकरे सेना), अथर्व साहेबराव म्हसे (अपक्ष), सूर्यभान दत्तात्रेय लांबे (अपक्ष), महेश केशव हापसे (अपक्ष)..