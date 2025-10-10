Ahilyanagar News: बळीराजाला पुन्हा उभे करा; भाकप, किसानसभेची मागणी, पांढरीपूल रस्त्यावर आंदोलन

अमरापूर: अतिवृष्टी आणि पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या न्याय द्या, बळीराजाला पुन्हा उभे करा, अशी मागणी करत भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि किसान सभेच्या वतीने सामनगाव (ता. शेवगाव) येथे शेवगाव-पांढरीपूल रस्त्यावर आज (ता. ९) रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शेतकऱ्यांनी शासन विरोधी घोषणाबाजी करत नुकसानग्रस्त शेतीला प्रतिहेक्टरी ७० हजार रुपये मदत देण्याची मागणी केली. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.सुमारे एक तास झालेल्या या रास्तारोको आंदोलनात ॲड. सुभाष लांडे, बबन पवार, संदीप इथापे, बापूराव राशीनकर, ॲड. भगचंद उकिरडे, राम लांडे, सरपंच आदिनाथ कापरे, गोरक्ष काकडे, रमेश कापरे, विष्णू गोरे, भिवसेन घोरपडे, अंजाबापू गायकवाड, सुदाम झाडे, सुभाष कोठे, अंकुश नजन, दत्तात्रय नजन, देवदान कांबळे, अजित नजन, अरुण काळे, शिवाजी अर्जुन, मुकेश सातपुते, बाबासाहेब जाधव, दादा नजन, भाऊसाहेब काकडे, अक्षय घोर, हरिभाऊ काळे, किरण काळे आदींसह कार्यकर्ते व शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..सरकारी आकडेवारी २७ लाख हेक्टर शेती बाधित झाल्याचे दाखवते. पण प्रत्यक्षात ७० लाख हेक्टरपेक्षा जास्त शेती पाण्याखाली गेली आहे. उभी पिके वाहून गेली, जनावरांचे मृत्यू झाले आणि अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. सरकारने तुटपुंजी मदत जाहीर करत तोंडाला पाने पुसली आहेत. हे सरकार अदानी-अंबानींसाठी उदार आणि शेतकऱ्यांसाठी निर्दयी बनले आहे. कोरडवाहूसाठी केवळ ८५०० रुपये, बागायतीसाठी २७ हजार आणि फळबागांसाठी ३२ हजार रुपये अशी तुटपुंजी मदत घोषित करून सरकारने अपमान केला असा आरोप केला. निवेदन सहायक कृषी अधिकारी अमोल राऊत यांनी स्वीकारले..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .सरकारला धडा शिकवूशेतकरी मरतो. पण विमा कंपन्या आणि कॉर्पोरेट घराणी मात्र सरकारच्या कृपादृष्टीने अब्जावधी कमावतात. या सरकारला धडा शिकविल्याशिवाय शेतकरी स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव ॲड. सुभाष लांडे यांनी यावेळी दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.