कर्जतकर फुल्ल टेन्शनमध्ये...कारण या व्यक्तीला निघाला कोरोना

कर्जत ( अहमदनगर ) : तालुक्यात एक कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळला असल्याची माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ . संदीप पुंड यांनी दिली आहे . सदर व्यक्ती वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित असून त्यास उपचारासाठी नगर येथे हलविण्यात आले आहे . तसेच त्यांच्या संपर्कातील नागरिकांचा शोध सध्या युद्ध पातळीवर सुरू आहे .

राशीन मार्गे कर्जत तालुक्यात कोरोनाने प्रवेश केला . तसेच सिद्धटेक आणि माहिजळगाव गावात याचे लोण पसरले . राशीन येथील वृद्ध महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला . तर एका सहा वर्षीय चिमुरडीने कोरोनावर मात केली . काही दिवसात तालुक्यात एकही रुग्ण आढळून आला नसल्याने प्रशासनाने सुटकेचा निःश्वास टाकला होता . तालुक्यातील वरील ठिकाणी रुग्ण अढळून येत असले तरी कर्जत शहर मात्र याला अपवाद होते . मात्र शहरातील वैद्यकीय क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तीला कोरोनाची लागण झाल्याने यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे . तसेच सदर व्यक्तीच्या संपर्कात कितीजण आलेले आहेत . याचा कसून शोध सुरू आहे . कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामदैवत संत सद्गुरू गोदड महाराज रथयात्रा रद्द असून आजपासून सलग तीन दिवस शहर व तालुक्यात जनता कर्फ्यु लावण्यात आला आहे . मात्र कोरोना रुग्ण आढळल्याने खळबळ उडाली आहे .

कर्जत शहरात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडले आहेत . सदर रुग्णास उपचारासाठी हलविण्यात आले असून त्याच्या संपर्कात कोण कोण आले आहेत याची चाचपणी सुरू आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: A person associated with the medical field in Karjat is corona positive