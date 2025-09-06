अहिल्यानगर

Akole Crime: 'अकोले तालुक्यातील वारंघुशीमधील पेट्रोल-डिझेल साठ्यावर छापा'; दोन जणांवर गुन्हा दाखल करून मुद्देमाल जप्त

Police Raid in Akole: पांडुरंग सदगीर याच्या ताब्यातून पेट्रोल व डिझेलने भरलेले सहा प्लास्टिक बॅरल आणि महिंद्रा बोलेरो कंपनीची पिकअप, असा एकूण सहा लाख ४१ हजार ३७० रुपयांचा मुद्देमाल अहिल्यानगर गुन्हे स्थानिक पोलिसांनी जप्त केला आहे.
Akole police raid in Waranghushi: Illegal petrol-diesel stock seized, two persons booked.

Akole police raid in Waranghushi: Illegal petrol-diesel stock seized, two persons booked.

Sakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

अकोले : अकोले तालुक्यातील वारंघुशी येथे अवैध पेट्रोल व डिझेल साठ्यावर अहिल्यानगर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने बुधवारी छापा टाकत कारवाई केली. या कारवाईमध्ये दोन जणांवर गुन्हा दाखल करून मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. अकोले तालुक्यातील वारंघुशी फाट्यावर एक व्यक्ती चोरीचे पेट्रोल आणून विकत असल्याची माहिती अहिल्यानगर गुन्हे शाखेच्या पथकाला मिळाली होती. सदर पथकाला वारंघुशी फाट्यावर पांडुरंग सदगीर या व्यक्तीच्या घरासमोर प्लास्टिक ड्रममध्ये विक्रीसाठी पेट्रोल व डिझेल आढळून आले.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
police
crime
FIR
Police Raid
police case
petrol
Action
district
petrol and diesel
akole

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com