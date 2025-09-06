Akole Crime: 'अकोले तालुक्यातील वारंघुशीमधील पेट्रोल-डिझेल साठ्यावर छापा'; दोन जणांवर गुन्हा दाखल करून मुद्देमाल जप्त

अकोले : अकोले तालुक्यातील वारंघुशी येथे अवैध पेट्रोल व डिझेल साठ्यावर अहिल्यानगर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने बुधवारी छापा टाकत कारवाई केली. या कारवाईमध्ये दोन जणांवर गुन्हा दाखल करून मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. अकोले तालुक्यातील वारंघुशी फाट्यावर एक व्यक्ती चोरीचे पेट्रोल आणून विकत असल्याची माहिती अहिल्यानगर गुन्हे शाखेच्या पथकाला मिळाली होती. सदर पथकाला वारंघुशी फाट्यावर पांडुरंग सदगीर या व्यक्तीच्या घरासमोर प्लास्टिक ड्रममध्ये विक्रीसाठी पेट्रोल व डिझेल आढळून आले. .Balasaheb Thorat: मराठा समाजाला स्वतंत्र न्याय द्यावा: काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात; 'आरक्षणाबाबत सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी'.पोलिसांना पांडुरंग सदगीर ही व्यक्ती विनापरवाना बेकायदा, मानवी जीवितास धोका निर्माण होईल, त्याची जाणीव असताना देखील पेट्रोल व डिझेल विकताना आढळून आला. या पेट्रोल व डिझेल हे नाशिक जिल्ह्यातून पाडळी या ठिकाणावरून पांडू घोंगडे या व्यक्तीकडून कमी दरामध्ये खरेदी करत असल्याचे समजून आले आहे..यावेळी पांडुरंग सदगीर याच्या ताब्यातून पेट्रोल व डिझेलने भरलेले सहा प्लास्टिक बॅरल आणि महिंद्रा बोलेरो कंपनीची पिकअप, असा एकूण सहा लाख ४१ हजार ३७० रुपयांचा मुद्देमाल अहिल्यानगर गुन्हे स्थानिक पोलिसांनी जप्त केला आहे. या प्रकरणी पांडुरंग सदगीर व पांडू घोंगडे या दोघांविरुद्ध स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस नाईक राहुल कचरू डोके यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .नेवासे तालुका हादरला! 'नेवासे शहरामध्ये महिलेवर अत्याचार'; माहेरून सासरी येण्यासाठी अहिल्यानगर येथे आली अन्...ही कारवाई करताना राजूर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक दीपक सरोदे यांचीही अहिल्यानगर गुन्हा शाखेने मदत घेतली होती. ही कारवाई स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस हवालदार गणेश लबडे, पोलिस नाईक राहुल डोके, श्यामसुंदर जाधव, मनोज साखरे, पोलिस शिपाई भांड यांच्या पथकाने केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.