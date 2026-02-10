Jamkhed Crime: फोनवर बोलत नसल्याच्या रागातून नृत्यांगणेवर हल्ला; जामखेडमधील धक्कादायक प्रकार, नेमकं काय घडलं?

जामखेड : नंबर ब्लॉक केल्याच्या रागातून एकाने नृत्यांगणेवर कोयत्याने वार केल्याची घटना घडली. या हल्ल्यात नृत्यांगणा गंभीर जखमी झाली असून, तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी नृत्यांगणेने दिलेल्या फिर्यादीवरून आरोपी राहुल अशोक कचरे (रा. खळेगाव, ता. गेवराई, जि. बीड) याच्यावर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा जामखेड पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आला..Viral Video: मुख्यमंत्र्यांनी दिली चक्क रामदेव बाबांना टक्कर! 'शीर्षासन' करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; जाणून घ्या शीर्षासनाचे फायदे.पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, फिर्यादी नृत्यांगणा आपल्या मैत्रिणीसोबत जामखेड शहरातील तपनेश्वर भागात एकत्र राहते. फिर्यादी नृत्यांगणेचे काम करून उपजीविका भागवते. मागील पाच वर्षांपासून तिचे आरोपीशी मैत्रीचे संबंध होते. शुक्रवारी (ता. ६) रात्री २ वाजण्याच्या सुमारास फिर्यादी नृत्यांगणा मैत्रिणीसोबत रूमवर गेली. .मैत्रीण बालकनीत गेली असता तेथे राहुल कचरे दडून बसला होता. तो नृत्यांगणेच्या रूममध्ये आला. त्यावेळी त्याच्या हातात कोयता होता. तू माझ्याशी का बोलत नाही? माझा नंबर का ब्लॉक केला? असे म्हणून त्याने फिर्यादी नृत्यांगणेवर कोयत्याने हातावर, डोक्यावर गंभीर हल्ला केला. फिर्यादीच्या मैत्रिणीने तिला मारू नको, अशी विनवणी केली. .Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.शिवीगाळ करत संपवून टाकण्याची धमकी देऊन आरोपी राहुल फरार झाला. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक दशरथ चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरिक्षक वर्षा जाधव करीत आहेत. फिर्यादीने आरोपीविरुद्ध यापूर्वीही एक गुन्हा दाखल केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.