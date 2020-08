अण्णा हजारे यांच्या गावाचाच रस्ता असा असेल तर मग...

पारनेर ( अहमदनगर ) : राळेगणसिद्धी ते जातेगाव फाटा हा अवघा चार किलोमीटरचा रस्ता आहे . मात्र त्या रस्त्याची अतीशय दुर्दशा झाली आहे . या रस्त्याने साधी दुचाकी चालविणे कठीण झाले आहे . तर चारचाकी गाडी चालविणे म्हणजे एक प्रकारे तारेवरची कसरतच आहे . राज्यातच नव्हे तर देशातही आदर्शगाव म्हणून नाव लौकीक मिळविलेल्या राळेगणसिद्धीचाही रस्ता असा खडतर बनला आहे , ही मोठी शोकांतीका आहे . राळेगणसिद्धी गाव पाहायला जातय तर जरा जपून जा असे पर्यटक व येथे राळेगणसिद्धी येथे येणाऱ्या लोकांना सांगण्याची वेळ अता आसपासच्या तसेच गावातीलही लोकांना आली आहे . सध्या कोरोना माहामारी व लॉकडाऊनमुळे राळेगणसिद्धीला पर्यटक येत नाही . एरवी दररोज हजारो पर्यटक येथे आदर्श गावाची पहाणी करण्यासाठी येतात . येथील जलसंधारण तसेच इतर कामे पाहाण्यासाठी तसेच जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याकडून मार्गदर्शन घेण्यासाठी येतात . या गावाला जाण्यासाठी असणाऱ्या मार्गाची अतीशय दुर्दशा झाली आहे . नगर - पुणे महामार्गावरून जातेगाव फाटा ते राळेगणसिद्धी हे अंतर सुमारे चार किलोमिटर मात्र त्याची अतीशय अवस्था वाईट झाली आहे . हजारे यांच्या आदर्श गावाला जाणारा रस्ता असा खडतर झाला आहे . तर इतर तालुक्यातील रस्ते कसे असतील अशी तुलना येणारे पर्यटक करत आहेत . मात्र या रस्त्याच्या दुरूस्तीकडे कोणीच लक्ष देत नाही . यातील राळेगणसिद्धीपासून जातेगावकडे जातानाचा एक किलोमिटरचा रस्ताही चांगाला आहे . मात्र उर्वरीत रस्ता अतीशय खराब झाला आहे . या रस्त्याच्या दुरूस्तीची मागणी होत आहे . हा रस्ता जिल्हापरीषदेच्या अंतर्गत येत आहे आम्ही या रस्त्याच्या दुरूस्तीचा प्रस्ताव खासदार सुजय विखे , जिल्हापरीषदेच्या तत्कालीन अध्यक्षा शालीनीताई विखे पाटील , जिल्हा परीषदेच्या सदस्या राणी लंके , तसेच बांधकाम समितीचे सभापती पंचायत समिती सभापती आदींना बजेटसह दिले आहे . मात्र याकडे कोणीच लक्ष दिले नाही . - लाभेश औटी , उपसरंपच , राळेगणसिद्धी संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Pits on Ralegansiddhi to Jategaon Fata road in Parner taluka