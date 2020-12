वीजवाहिनीच्या कामामुळे अकोले रस्त्याची धुळधाण

संगमनेर ( अहमदनगर ) : येथील बसस्थानकाच्या उत्तरेकडून अकोले बाह्यवळण रस्त्याला शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाजवळ मिळणारा अकोले रस्ता मोठा वर्दळीचा आहे . अकोल्याकडे जाणाऱ्या एसटी बस , रुग्णवाहिका , असंख्य दुचाकी व चारचाकी वाहनांची कायम वर्दळ असलेल्या या मार्गाची सध्या दुरवस्था झाली आहे . मागील आठवड्यात वीज वितरण कंपनीने वीजवाहिनी भूमिगत करण्यासाठी जेसीबीने चर खोदून केबल टाकल्या आहेत . त्यात विविध विक्रेत्यांमुळे गर्दी वाढली असून , शहरातील या महत्त्वाच्या रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती व डांबरीकरण करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे . कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात नगरपरिषदेने नेहरू चौक व मालदाड रस्त्यावरील भाजीपाला बाजाराचे विभाजन करून , शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाजवळ रस्त्याच्या दुतर्फा विक्रेत्यांना जागा नेमून दिली होती . गेल्या आठ महिन्यांत या ठिकाणी बसणाऱ्या किरकोळ भाजीपाला विक्रेत्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली . व्यापारी व ग्राहकांनाही वळण पडल्याने , भाजीपाल्यासह कटलरी , फळविक्रेत्यांनीही ठाण मांडले . विक्रेते व ग्राहकांमुळे रस्त्यावरील वाहतुकीला अडथळे निर्माण झाल्याने , गेल्या मंगळवारी पालिकेने या रस्त्यावरील भाजीपाला व स्वेटर विक्रेत्यांची दुकाने हटविली . त्यामुळे रस्ता मोकळा श्वास घेत असतानाच , दुसऱ्या दिवसापासून परिस्थिती पुन्हा " जैसे थे ' झाली . एकेक करीत सर्व विक्रेते जागा अडवून बसले आहेत . या रस्त्यावरील पेट्रोलपंप परिसरात , तसेच अन्यत्रही लहान - मोठे असंख्य खड्डे पडले होते . दैनंदिन वर्दळीमुळे ते अधिक वाढले . त्यातच या मार्गावर असलेले सर्कल व धोकादायक वाळणामुळे अपघातांची शक्‍यता बळावली आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Pits on the road near ST stand in Sangamner