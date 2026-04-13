-अरुण नवथर अहिल्यानगर: पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी देशातील प्रमुख नद्यांवरील घाट, मंदिरे, रस्ते, विहिरी आणि बारवांची बांधकामे करून शहर व गावांना नवे रूप दिले. आता त्यांच्याच नावाच्या अहिल्यानगर शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी केंद्र सरकारकडे दोन हजार कोटी रुपयांची मागणी केली जाणार आहे. अहिल्यानगर महापालिकेने प्रस्तावही तयार केला आहे. या प्रस्तावास केंद्राची मंजुरी मिळाली, तर अहिल्यानगरच्या विकासाचा अनुशेष भरून निघेल..अहमदनगरचे नाव बदलून 'अहिल्यानगर' करण्यात आले. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे नाव या शहर व जिल्ह्याला देण्यात आले. दरम्यान, 'महेश्वर'च्या धरर्तीवर विकास करण्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार संग्राम जगताप यांनी केले होते. त्या पार्श्वभूर्मीवर केंद्र सरकारने अहिल्यानगर शहराच्या विकासासाठी मोठा निधी देणे आवश्यक आहे. .त्यासाठी महापालिकेने सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करावा, आम्ही राज्य शासनाच्या माध्यमातून केंद्राकडे प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी प्रयत्न करू, अशा सूचना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व शहराचे आमदार संग्राम जगताप यांनी महापालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यानुसार महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांनी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या कामांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यात ४५० कोटी रुपयांची वाढीव पाणी योजना, उपनगरांसाठी सहाशे कोटी रुपयांची भूयारी गटार योजना, तसेच डीपी रस्ते, थीमपार्क, उद्याने यासाख्या अनेक मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे केंद्राकडून निधी मिळाल्यानंतर स्वःहिस्स्याची रक्कम उभी करण्याचे नियोजन देखील महापालिका प्रशासनाने केले आहे. पालकमंत्री विखे पाटील आणि शहराचे आमदार संग्राम जगताप हे राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहेत..नवीन लिंक रोडचा विकासशहरातील काही डीपी रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. पुढील काळात निधी उपलब्ध झाल्यास महापालिकेच्या माध्यमातून काही महत्त्वाचे हीडन लिंक रस्ते विकसित केले जाणार आहेत. त्यात बालिकाश्रम रस्त्यावरील कृषी कार्यालय परिसरातून कल्याण रोडकडे जाणार लिंक रस्ता, तसेच केडगाव उपनगरातील सध्याच्या लिंक रोडला जोडणारे नवीन लिंक रोड, असे पाच ते सात लिंक रोड नव्याने विकसित केले जाणार आहेत..भूमिगत गटार योजना आवश्यकआज शहरात एक लाख ३१ हजार मालमत्तांची नोंद आहे. लोकसंख्या देखील वाढत आहे. त्यापार्श्वभूमीर शहरासाठी सुमारे साडेचारशे कोटी रुपयांच्या वाढीव पाणी योजनेची आवश्यकता आहे. तसेच मध्यवर्ती शहराप्रमाणे सावेडी, बोल्हेगाव- नागापूर व केडगाव या उपनगरांसाठी सहाशे कोटी रुपयांची स्वतंत्र भूमिगत गटार योजना आवश्यक आहे. या योजनेचा विकास आराखडा देखील तयार करण्यात आलेला आहे.