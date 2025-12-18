अहिल्यानगर

Srigonde Crime: 'माठ गावातील हातभट्टी अड्ड्यावर कारवाई'; पोलिसांकडून एक लाख १२ हजारांचा मुद्देमाल नष्ट..

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
श्रीगोंदे: बेलवंडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील माठ गावात नदीपात्रालगत सुरू असलेल्या हातभट्टी दारू बनविणाऱ्या हातभट्ट्यांवर पोलिसांनी छापा टाकून कारवाई केली. या कारवाईत दारुसाठी लागणारे कच्चे रसायन व तयार दारू, तसेच साहित्य, असा एक लाख १२ हजारांचा मुद्देमाल नष्ट करण्यात आला.

Ahmednagar
crime
liquor
Liquor smuggling
district
raid

