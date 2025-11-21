Ahilyanagar Crime: 'वाळू तस्करी करणारी लाटे टोळी हद्दपार'; दहशत निर्माण करून वाळू तस्करी, इतर टोळ्याही पोलिसांच्या रडारवर

अहिल्यानगर: राहुरी तालुक्यात दहशत निर्माण करून वाळू तस्करी करणारी चार जणांची लाटे टोळी जिल्ह्यातून एक वर्षासाठी हद्दपार करण्यात आली आहे. दहशत, महिलांना लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य करणे, अतिक्रमण करुन मारहाण करणे, बेकायदा शासकीय वाळूची तस्करी करणे, असे अनेक गंभीर गुन्हे या टोळीने केले होते. राहुरी पोलिसांनी या टोळीच्या हद्दपारीचा प्रस्ताव पोलिस अधीक्षकांकडे सादर केला होता. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...टोळीप्रमुख दीपक बबन लाटे (वय ३६), टोळी सदस्य निखिल बबन लाटे (वय ३४, दोघे रा. चिचोली, ता. राहुरी), शहादेव विठ्ठल माने (वय ३४, रा. लेंडी तलाव, मेहकर, जि. बुलढाणा), अभिषेक राजेंद्र नाचणे (वय ३२, रा. नवले वस्ती, बेलापूर, ता. राहुरी) अशी हद्दपार केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. या आरोपींसह शंकर राजेंद्र भोसले (वय २८, रा. पिंपळगाव फुणगी, ता. राहुरी), गणपत बबन गफले (वय ३०, रा. संक्रापूर, ता. राहुरी) व संदीप गोपीनाथ लाटे (वय ३३, रा. चिंचोली, ता. राहुरी) यांनी गुन्हेगारी टोळी तयार करून त्यांच्या टोळीचे गुन्हेगारी अस्तित्व टिकविण्यासाठी राहुरी तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करत होते. .टोळी प्रमुख व सदस्यांनी २०२१ व २०२५ मध्ये सराईतपणे गुन्हे केले. त्यांच्या विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करून देखील त्यांच्या वर्तनात सुधारणा झालेली नाही. टोळीच्या गुन्हेगारी कृत्यांबाबत नागरिक उघडपणे तक्रार, साक्ष अगर माहिती देण्यास तयार नव्हते. या टोळीकडून भविष्यात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे घडणार असल्याने संपूर्ण टोळीला हद्दपार केल्याशिवाय त्यांच्या गैरकृत्यांना आळा बसणार नाही. .तसेच राहुरी पोलिस ठाणे हद्दीत व आजूबाजूच्या परिसरातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवितास व मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी व टोळीची दहशत कमी करण्यासाठी व त्यांच्या गैरकृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी टोळीप्रमुख व टोळी सदस्यांविरुद्ध राहुरी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक संजय ठेंगे यांनी हद्दपारीचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाची श्रीरामपूर उपविभागीय पोलिस अधिकारी जयदत्त भवर यांनी चौकशी करून शिफारस अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार आरोपींना एक वर्षासाठी हद्दपार करण्यात आले आहे..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...आणखी काही टोळ्या रडारवरजिल्ह्यात संघटीतपणे गुन्हे करणाऱ्या टोळीचा बीमोड करण्यासाठी जिल्ह्यातील शरीराविरुद्ध, मालाविरुद्ध, गोवंशीय कायद्यान्वये, भारतीय हत्यार कायद्यान्वये, तसेच वाळू चोरीचे गुन्हे करणाऱ्या गुन्हेगार टोळ्यांची माहिती संकलीत करून त्यांच्या विरुद्ध हद्दपारीची कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच आणखी गुन्हेगारी टोळीची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू असून, त्यांच्या विरुद्ध देखील हद्दपारीची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.