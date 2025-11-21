अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: 'वाळू तस्करी करणारी लाटे टोळी हद्दपार'; दहशत निर्माण करून वाळू तस्करी, इतर टोळ्याही पोलिसांच्या रडारवर

Sand Smuggling Crackdown: या कारवाईमुळे स्थानिक नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले असून परिसरात काही प्रमाणात दिलासा मिळाल्याचे दिसून येत आहे. वाळू तस्करीविरोधातील पोलिसांची मोहीम पुढील काही दिवसांत अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अहिल्यानगर: राहुरी तालुक्यात दहशत निर्माण करून वाळू तस्करी करणारी चार जणांची लाटे टोळी जिल्ह्यातून एक वर्षासाठी हद्दपार करण्यात आली आहे. दहशत, महिलांना लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य करणे, अतिक्रमण करुन मारहाण करणे, बेकायदा शासकीय वाळूची तस्करी करणे, असे अनेक गंभीर गुन्हे या टोळीने केले होते. राहुरी पोलिसांनी या टोळीच्या हद्दपारीचा प्रस्ताव पोलिस अधीक्षकांकडे सादर केला होता. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.

