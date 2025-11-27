अहिल्यानगर

'एका अल्पवयीन मुलीने घरच साेडलं'; पाेलिसांनी रेल्वे रुळावरुन घेतले ताब्यात, तापासात 'हे' कारण आलं समाेर..

Minor Girl Leaves Home : सध्या मुलीचा उपचारात्मक समुपदेशनासाठी महिला व बालकल्याण विभागाशी समन्वय करण्यात आला आहे. पोलिसांनी पालकांना मुलांच्या मानसिक आरोग्याकडे अधिक लक्ष देण्याचे आवाहन केले असून अशा प्रकरणांमध्ये संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
राहुरी : एका अल्पवयीन मुलीने नैराश्य आल्याने राहते घर सोडले. मुलगी दिसेनासी झाल्याने आई-वडिलांनी पोलिस ठाणे गाठले. त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल झाला. तपासाची चक्रे फिरली. रेल्वे रुळाजवळ विमनस्क अवस्थेत बसलेल्या या अल्पवयीन मुलीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. अवघ्या दोन तासांत मुलीला पालकांच्या स्वाधीन केले. त्यामुळे मुलीच्या पालकांचा जीव भांड्यात पडला.

