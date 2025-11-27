'एका अल्पवयीन मुलीने घरच साेडलं'; पाेलिसांनी रेल्वे रुळावरुन घेतले ताब्यात, तापासात 'हे' कारण आलं समाेर..

राहुरी : एका अल्पवयीन मुलीने नैराश्य आल्याने राहते घर सोडले. मुलगी दिसेनासी झाल्याने आई-वडिलांनी पोलिस ठाणे गाठले. त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल झाला. तपासाची चक्रे फिरली. रेल्वे रुळाजवळ विमनस्क अवस्थेत बसलेल्या या अल्पवयीन मुलीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. अवघ्या दोन तासांत मुलीला पालकांच्या स्वाधीन केले. त्यामुळे मुलीच्या पालकांचा जीव भांड्यात पडला..Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...राहुरी तालुक्यातील एका गावातील सतरा वर्षांची अल्पवयीन मुलगी मंगळवारी (ता. २५) साडेचार वाजता घरातून बेपत्ता झाली. आई-वडील व नातेवाईकांनी मुलीचा शोध घेतला. परंतु मुलगी सापडली नाही. सर्वांनी राहुरी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. काल रात्री आठ वाजता अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात अल्पवयीन मुलीच्या अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला..पोलिस निरीक्षक संजय ठेंगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपासाची चक्रे फिरली. आरोपीचा शोध सुरू झाला. गोपनीय खबरींना सतर्क करण्यात आले. एवढ्यात एका गोपनीय खबरीने माहिती दिली की, राहुरी रेल्वेस्थानकानजीक आरडगाव रेल्वे चौकीजवळ रेल्वे रुळाच्या बाजूला एक अल्पवयीन मुलगी आढळल्याचे सांगितले..सहायक फौजदार तुळशीराम गिते, हेड कॉन्स्टेबल संभाजी बडे, संदीप ठाणगे, कॉन्स्टेबल अंकुश भोसले, वंदना पवार, संतोष शिंदे, जालिंदर साखरे यांच्या पथकाने स्थानिक नागरिकांसह घटनास्थळी धाव घेतली. रेल्वे रुळाच्या बाजूने चालत असलेल्या मुलीला थांबवून तिची चौकशी केली.नैराश्यातून तिने असे केल्याचे सांगितले. रात्री १० वाजता मुलीची समजूत घालून पथकाने तिला पोलिस ठाण्यात आणले. तिला नातेवाईकांच्या स्वाधीन केले. मुलीला पाहताच आई-वडिलांचा जीवात जीव आला. गुन्हा दाखल झाल्यावर अवघ्या दोन तासांत मुलीचा शोध लागल्याने नातेवाईकांनी समाधान व्यक्त केले..Satara IT Park:'सातारा जिल्ह्यात आयटी पार्क उभारणीचा मार्ग मोकळा';मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंच्या प्रयत्नांना यश; नागेवाडीतील जागा औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर .ऑपरेशन मुस्कान अंतर्गत मागील २२ महिन्यांत अल्पवयीन ९६ मुलींचा शोध घेऊन पालकांच्या स्वाधीन केले आहे. पालकांनी अल्पवयीन मुला-मुलींच्या मनात कुठलाही ताणतणाव किंवा आकर्षण निर्माण होऊन त्यांच्यावर अपहरणाचा प्रसंग येऊ नये, यासाठी पाल्यांसोबत मैत्रीपूर्ण वागावे. पाल्यांच्या मित्र-मैत्रिणी, तसेच मोबाईल ॲपवर लक्ष ठेवावे.- संजय ठेंगे, पोलिस निरीक्षक, राहुरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.