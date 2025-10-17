Ahilyanagar News:अहिल्यानगरमध्ये प्रभाग रचनेचा घोळ कायम! ; नगरविकास विभागाकडून मागविला अहवाल; राष्ट्रवादी, भाजपला सोयीची रचना

अहिल्यानगर: मुदत संपून चार दिवस उलटले, तरी अद्याप अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांमध्ये संभ्रमाचे वातावण निर्माण झाले आहे. यासंदर्भात शिवसेनेचे (ठाकरे गट) शहर प्रमुख किरण काळे व सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी दाखल केलेल्या तक्रार अर्जाची राज्य निवडणूक आयोगाने दखल घेतली आहे. अंतिम प्रभाग रचनेप्रकरणी तत्काळ सविस्तर अहवाल सादर करा, असे आदेश निवडणूक आयोगाने नगरविकास विभागाला दिले आहेत. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना तयार करून त्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या. त्यानंतर प्रारूप प्रभाग रचनेचा आराखडा नगरविकास विभागाला सादर करण्यात आला. नगरविकास विभागाकडून १३ आॅक्टोबरला अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध होणे आवश्यक होते. परंतु ही मुदत संपून चार दिवस उलटले तरी देखील अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे नगरच्या राजकीय वर्तुळात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..अंतिम प्रभाग रचनेच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप झाला असल्याचा आरोप शहरातील शिवसेनेचे (ठाकरे गट) किरण काळे, उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव, तसेच सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी केला आहे. काळे व शेख यांनी यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाकडे लेखी तक्रार केली आहे. काळे यांच्या तक्रार अर्जाची दखल घेत निवडणूक आयोगाने नगरविकास विभागाला अंतिम प्रभाग रचनेप्रकरणी तत्काळ सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत..दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात ही प्रभागरचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी २०११ ची जनगणना व २०१८ मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेले मंजुरी नकाशे व हद्दी याची पडताळणी केल्याशिवाय अंतिम प्रभाग रचनेला मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी शेख यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.राष्ट्रवादी, भाजपला सोयीची रचनाप्रारूप प्रभाग रचनेची चौकशी केल्याशिवाय अंतिम मान्यता देऊ नये, तसेच या प्रभाग रचनेची पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली होती. आयोगाने या मागणीची दखल घेत नगर विकास विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन आवश्यक कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या आहेत. दरम्यान, मनपाची प्रभाग रचना राष्ट्रवादी अजित पवार गट व भाजप या पक्षाच्या उमेदवारांसाठी सोयीची व सुरक्षित प्रभाग रचना करण्यात आली आहे, असा आरोप शेख यांनी तक्रार अर्जात केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.