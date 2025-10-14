Ahilyanagar Zilla Parishad : नेवासेत बाईपण भारी देवा! 'जिल्हा परिषदेत ७ पैकी ५ महिलांचे आरक्षण'; राजकीय आराखडे सुरू

सोनई: नेवासे पंचायत समितीसाठी चौदा पैकी सात जागांवर महिलांचे आरक्षण निघाले, तर जिल्हा परिषदे करीता तालुक्यातील सात जागांकरीता सर्वाधिक पाच जागांवर महिलांचे आरक्षण निघाल्याने महायुती व महाविकास आघाडीकडून गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्या अनेक संभाव्य उमेदवारांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. अनेक गण आणि गटांत महिलांचे आरक्षण निघाल्याने मातब्बर उमेदवारांना आपल्या पत्नींना पुढे करण्याची वेळ येणार असल्याचा बाका प्रसंग आला आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.मागील निवडणुकीत माजी आमदार शंकरराव गडाख यांच्या गटाच्या ताब्यात पंचायत समितीचा कारभार होता. चौदा पैकी बारा गणातील सदस्य गडाख गटाचे होते, तर भेंडे गणात माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे गटाचा, तर शिरसगाव गणात विद्यमान आमदार विठ्ठल लंघे गटाचा उमेदवार सदस्य होता. जिल्हा परिषदेच्या कुकाणे गटात आमदार लंघे, तर भेंडे गटात मुरकुटे गटाचा सदस्य होता. अन्य पाच गटांत माजी आमदार गडाख गटाचे उमेदवार निवडून आले होते..मागील पंचायत समितीत पदाधिकारी असलेले सभापती रावसाहेब कांगुणे, उपसभापती किशोर जोजार तसेच जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व पशुसंवर्धन सभापती राहिलेल्या सुनील गडाख यांच्या खरवंडी जिल्हा परिषद गटात सर्वसाधारण महिलाचे आरक्षण निघाल्याने अडचण झाली आहे. निवडणुकीत सध्या आमदार लंघे व माजी आमदार गडाख गट दोन्ही निवडणुका लढण्यासाठी सज्ज असल्याचे दिसते. माजी आमदार मुरकुटे गट विधानसभा निवडणूक प्रमाणे बच्चू कडू यांच्या प्रहार पक्षाकडून लढणार याविषयी संभ्रम आहे. गडाखांचा गट शिवसेना ठाकरे गटाकडून लढणार की क्रांतिकारी शेतकरी पक्षाच्या बॅट चिन्हावर लढणार, याविषयी चर्चेला सुरुवात झाली आहे..नेवासे पंचायत समिती गण आरक्षण बेल पिंपळगाव- अनुसूचित जमाती, सलाबतपूर - ओबीसी महिला, भानसहिवरे- अनुसूचित जाती, पाचेगाव- सर्वसाधारण महिला, भेंडा- सर्वसाधारण, मुकिंदपूर- अनुसूचित जाती महिला, सोनई- सर्वसाधारण महिला, घोडेगाव- सर्वसाधारण, चांदे- सर्वसाधारण, देडगाव- ओबीसी, कुकाणे - ना. मा. प्र. महिला,शिरजगाव- सर्वसाधारण महिला, खरवंडी - सर्वसाधारण, करजगाव- सर्वसाधारण महिला..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .जिल्हा परिषद आरक्षण असे ः सोनई- ना. मा. प्रवर्ग (महिला), खरवंडी- सर्वसाधारण (महिला), चांदे- सर्वसाधारण (महिला), बेलपिंपळगाव- सर्वसाधारण (महिला), भानसहिवरे- सर्वसाधारण (पुरुष), भेंडे- सर्वसाधारण (पुरुष), कुकाणे- सर्वसाधारण (महिला). .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.