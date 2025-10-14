अहिल्यानगर

Ahilyanagar Zilla Parishad : नेवासेत बाईपण भारी देवा! 'जिल्हा परिषदेत ७ पैकी ५ महिलांचे आरक्षण'; राजकीय आराखडे सुरू

Women Power Shines in Newasa: मागील पंचायत समितीत पदाधिकारी असलेले सभापती रावसाहेब कांगुणे, उपसभापती किशोर जोजार तसेच जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व पशुसंवर्धन सभापती राहिलेल्या सुनील गडाख यांच्या खरवंडी जिल्हा परिषद गटात सर्वसाधारण महिलाचे आरक्षण निघाल्याने अडचण झाली आहे.
Women take center stage in Newasa as majority of ZP seats reserved for female candidates.

Women take center stage in Newasa as majority of ZP seats reserved for female candidates.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोनई: नेवासे पंचायत समितीसाठी चौदा पैकी सात जागांवर महिलांचे आरक्षण निघाले, तर जिल्हा परिषदे करीता तालुक्यातील सात जागांकरीता सर्वाधिक पाच जागांवर महिलांचे आरक्षण निघाल्याने महायुती व महाविकास आघाडीकडून गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्या अनेक संभाव्य उमेदवारांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. अनेक गण आणि गटांत महिलांचे आरक्षण निघाल्याने मातब्बर उमेदवारांना आपल्या पत्नींना पुढे करण्याची वेळ येणार असल्याचा बाका प्रसंग आला आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
women
district
Zilla Parishad
Maharashtra Politics
women empowerment
Zilla Parishad Election
Empowerment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com