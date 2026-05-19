Ahilyanagar MLC Election: अरुणकाकांनंतर कोण होणार आमदार?; विधान परिषद निवडणुक बिगूल, अहिल्यानगर स्थानिक स्वराज्य संस्था प्राधिकरणे मतदार संघ..

अहिल्यानगर: विधान परिषदेच्या अहिल्यानगर जिल्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था प्राधिकरणे मतदार संघातील एका जागेसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. १८ जून रोजी मतदान होऊन २२ जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. दरम्यान, अरुणकाका जगताप यांच्यानंतर विधान परिषदेचा आमदार कोण होणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. .ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. विधान परिषदेचे सदस्य अरूण बलभीम जगताप यांचा १ जानेवारी २०२२ रोजी या पदाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला होता..जिल्ह्यातील नगरपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्या आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका वेळेत न झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे ७५ सदस्य आणि पंचायत समितीचे १४ सभापती अशी एकूण ८९ पदे सध्या रिक्त आहेत. जिल्ह्यातील १८ स्थानिक संस्थांमधील ५६९ जागांपैकी ४६१ मतदार (नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक) सक्रिय आहेत. जिल्ह्यामध्ये ८२.४७ टक्के मतदार कार्यरत असल्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने निवडणूक विभागाला पाठविला होता..नियमानुसार ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदार असल्याने निवडणुका घेण्याची तांत्रिक अडचण दूर झाली आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेची निवडणूक जाहीर केली आहे. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे. जिल्ह्यात एकूण ५६९ मतदारांपैकी ४६१ सदस्य (नगराध्यक्षांसह नगरसेवक) सद्यस्थितीत कार्यरत आहेत. या निवडणुकीत स्वीकृत नगरसेवकांनाही मतदानाचा अधिकार आहे..निवडणुकीचा कार्यक्रमअधिकृत अधिसूचना जारी होणार२५ मे २०२६अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख१ जून २०२६उमेदवारी अर्जाची छाननी०२ जून २०२६अर्ज मागे घेण्याची मुदत०४ जून २०२६मतदान१८ जून २०२६ (सकाळी ८ ते दुपारी ४)मतमोजणी व निकाल२२ जून २०२६.दृष्टीक्षेपातजिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया हे निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत.निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते हे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत.खुल्या गटातील उमेदवारासाठी १० हजार रूपये अनामतराखीव गटातील उमेदवारासाठी ५ हजार रूपये अनामत..स्थानिकसंस्था नगरसेवक स्वीकृत सदस्य एकूणअहिल्यानगर ६८ ५ ७३संगमनेर ३१ ३ ३४कोपरगाव ३१ ३ ३४राहाता २१ २ २३श्रीरामपूर ३५ ४ ३९राहुरी २५ ३ २८देवळाली प्रवरा २२ २ २४पाथर्डी २१ २ २३श्रीगोंदे २३ २ २५शिर्डी २४ २ २६अकोले १७ १ १८कर्जत १७ २ १९पारनेर १८ २ २०नेवासे १८ २ २०शेवगाव २५ ३ २८जामखेड २५ ३ २८