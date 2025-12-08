अहिल्यानगर

राष्ट्रीय महामार्गाचे काम निकृष्ट ! 'मागण्या मान्य होईपर्यंत काम ठप्प ठेवणार'; ‘रास्ता रोको’नंतर आंदोलकांचा इशारा..

National highway protest: राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात होत असलेल्या निकृष्ट गुणवत्तेबद्दल संतप्त नागरिकांनी अखेर रस्त्यावर उतरून ‘रास्ता रोको’ आंदोलन छेडले. अनेक दिवसांपासून कामात वापरले जाणारे साहित्य, बांधकामाची पद्धत आणि सुरक्षेचे नियम पाळले जात नसल्याची तक्रार केली जात होती.
Quality Issues in Highway Construction: Protesters Vow to Stop Work if Demands Ignored

सकाळ वृत्तसेवा
निघोज : गव्हाणेवाडी ते बेल्हे राष्ट्रीय महामार्गाच्या (क्र.७६१) दिरंगाई व निकृष्ट कामाच्या विरोधात निघोज परिसरातील ग्रामस्थांनी आज रास्तारोको आंदोलन केले. दोन तास सुरू असलेले आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. मात्र यावेळी आंदोलकांनी प्रशासनाला रोखठोक इशारा दिला. आमच्या मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास काम ठप्प ठेवणार, काम करू देणार नाही, असा इशारा आंदोलकांनी दिला.

