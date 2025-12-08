राष्ट्रीय महामार्गाचे काम निकृष्ट ! 'मागण्या मान्य होईपर्यंत काम ठप्प ठेवणार'; ‘रास्ता रोको’नंतर आंदोलकांचा इशारा..

निघोज : गव्हाणेवाडी ते बेल्हे राष्ट्रीय महामार्गाच्या (क्र.७६१) दिरंगाई व निकृष्ट कामाच्या विरोधात निघोज परिसरातील ग्रामस्थांनी आज रास्तारोको आंदोलन केले. दोन तास सुरू असलेले आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. मात्र यावेळी आंदोलकांनी प्रशासनाला रोखठोक इशारा दिला. आमच्या मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास काम ठप्प ठेवणार, काम करू देणार नाही, असा इशारा आंदोलकांनी दिला. .यावेळी माजी सरपंच ठकाराम लंके, जितेश सरडे, नामदेव थोरात, खंडू भुकन, सुभाष वराळ, दत्तात्रय लाळगे, भिमाजी घुले, विश्वासराव शेटे, ॲड. बाळासाहेब लामखडे, वसंत ढवण, पांडुरंग पठारे, रूपेश ढवण, उमेश सोनवणे, ज्ञानेश्वर लंके, विष्णू लाळगे, मुज्जमिल सय्यद, संपत वाळुंज, देवराम लामखडे, शिवाजी लंके, जयसिंग लंके, नामदेव लंके यांच्यासह परिसरातील गावांमधून आलेले ग्रामस्थ व पदाधिकारी उपस्थित होते..भूसंपादनाची प्रलंबित भरपाई, रस्ता ड्रेनेजच्या उंचीतील विसंगती, शासकीय मालमत्तेचे नुकसान, सिंचनासाठी युटिलायझेशन पाईपची गरज, बसथांबे व शाळा-महाविद्यालये परिसरात सर्व्हिस रोडची अनुपलब्धता तसेच मोजणीतील चुका या समस्यांकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले. दर्जाहीन काम आणि कर्मचाऱ्यांच्या अरेरावीच्या संदर्भातही तक्रार करण्यात आली. अधिकारी केवळ आश्वासने देत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.