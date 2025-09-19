Prajakta Tanpure : अवजड वाहतूक बंद न झाल्यास आंदोलन: प्राजक्त तनपुरे; जेलमध्ये टाकले तरी मागे हटणार नाही

राहुरी : पोलिस प्रशासनाचा पैसे घेऊन आमच्या जिवाशी खेळ चालू आहे काय? शे-पाचशे रुपयांत आमच्या जिवाची किंमत करता काय? अशा संतप्त भावना व्यक्त करून, अवजड वाहतूक बंद झाली नाही, तर उद्या पुन्हा मोठे जनआंदोलन उभारले जाईल. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पोलिस प्रशासनाची राहील. आमच्यावर गुन्हे दाखल केले, जेलमध्ये टाकले तरी मागे हटणार नाही, असा इशारा माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिला..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .राहुरी येथे गुरुवारी (ता. १८) सकाळी नऊ वाजता बसस्थानक चौकात अवजड वाहतुकीची वाहने संतप्त तरुणांनी रोखली. अवजड ट्रकचालकांना कुठून आले, किती पैसे देऊन या रस्त्याने सोडले. अशा प्रश्नांची तरुणांनी सरबत्ती केली. पैसे दिल्यावर ट्रक सोडल्याचे चालकांनी सांगितल्यावर तरुणांनी पोलिस प्रशासनाचा निषेध केला. त्याची माहिती समजताच माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे आणि पोलिस निरीक्षक संजय ठेंगे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या..माजी मंत्री तनपुरे म्हणाले, अहिल्यानगर-मनमाड राष्ट्रीय महामार्ग खड्ड्यांमुळे मृत्यूचा सापळा बनला आहे. तेरा दिवसांत निष्पाप आठ जणांचा अपघातात बळी गेला आहे. संतप्त जनता तेरा दिवसांत तीन वेळा रस्त्यावर उतरली. तीनदा रास्तारोको आंदोलने झाली. राहुरी फॅक्टरी येथे रास्तारोको करणाऱ्या ९ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले..राहुरी येथे रस्ता अपघातात मृत शशिकांत दुधाडे (रा. राहुरी) यांच्या पार्थिवासह हजारोंचा जनसमुदाय रस्त्यावर उतरला. तीन तास रास्ता रोको आंदोलन झाले. यावेळी पोलिस उपाधीक्षक जयदत्त भवर यांनी आंदोलकांच्या विविध मागण्या मान्य केल्या होत्या. राष्ट्रीय महामार्गाचे दोषी अधिकारी व उत्कृष्ट दर्जाची दुरुस्तीची कामे करणारे दोषी ठेकेदार यांच्यावर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल केला जाईल..रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्तीची कामे तत्काळ सुरू केली जातील. या रस्त्यावरील अवजड वाहतूक दोन महिने वळविली जाईल. राहुरी फॅक्टरी येथील रास्तारोको आंदोलनाचे ९ जणांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे आश्वासन पोलिस उपाधीक्षक भवर यांनी आंदोलक जनतेसमोर दिल्यावर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. परंतु पोलिस प्रशासनाला आश्वासनांचा विसर पडला आहे. यावेळी रवी आहेर, सागर तनपुरे, कांता तनपुरे, सूर्यकांत भुजाडी, महेश उदावंत, रवींद्र तनपुरे, रवी गुप्ता, पिनू काळे, शुभम डफळ, आतिश हरेल, राजेंद्र आहेर, ऋषिकेश बारस्कर, शरद शेंडे, परवेज बागवान आदींसह शेकडो तरुणांनी आंदोलनात भाग घेतला. ज्ञानेश्वर जगधने यांनी रस्त्याच्या खड्ड्यात बसून प्रशासनाचा निषेध व्यक्त केला..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.पोलिस अधीक्षकांना इशारामाजी मंत्री तनपुरे यांनी तत्काळ पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संवाद साधला. अवजड वाहतूक बंद झाली नाही, तर उद्या मोठे जनआंदोलन उभारले जाईल, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पोलिस प्रशासनाची राहील, असे तनपुरे यांनी ठणकावून सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.