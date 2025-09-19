अहिल्यानगर

Prajakta Tanpure : अवजड वाहतूक बंद न झाल्यास आंदोलन: प्राजक्त तनपुरे; जेलमध्ये टाकले तरी मागे हटणार नाही

Traffic management : अवजड ट्रकचालकांना कुठून आले, किती पैसे देऊन या रस्त्याने सोडले. अशा प्रश्नांची तरुणांनी सरबत्ती केली. पैसे दिल्यावर ट्रक सोडल्याचे चालकांनी सांगितल्यावर तरुणांनी पोलिस प्रशासनाचा निषेध केला. त्याची माहिती समजताच माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे आणि पोलिस निरीक्षक संजय ठेंगे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.
सकाळ वृत्तसेवा
राहुरी : पोलिस प्रशासनाचा पैसे घेऊन आमच्या जिवाशी खेळ चालू आहे काय? शे-पाचशे रुपयांत आमच्या जिवाची किंमत करता काय? अशा संतप्त भावना व्यक्त करून, अवजड वाहतूक बंद झाली नाही, तर उद्या पुन्हा मोठे जनआंदोलन उभारले जाईल. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पोलिस प्रशासनाची राहील. आमच्यावर गुन्हे दाखल केले, जेलमध्ये टाकले तरी मागे हटणार नाही, असा इशारा माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिला.

