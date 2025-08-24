Fortification Campaign: साताऱ्यातील प्रतापगडावर ‘आपला मावळा संघटने’ची सहावी दुर्गसंवर्धन मोहीम; पर्यटक व भाविकांना स्वच्छतेचा संदेश

-मार्तंड बुचुडेपारनेर: खासदार नीलेश लंके यांच्या संकल्पनेतून सुरु करण्यात आलेल्या शिवकालीन गडकोटांचे संवर्धन व स्वच्छतेसाठी ‘आपला मावळा संघटने’च्या वतीने प्रतापगडावर आज ( ता. 24) सहावी दुर्गसंवर्धन मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत मावळ्यांनी मोठ्या संख्येने उत्स्फूर्त सहभाग घेतला..या मोहिमेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे व माजी मंत्री आमदार जयंत पाटील हेही उपस्थिती होती. प्रतापगडावरील राबवलेल्या मोहिमेत मावळ्यांनी किल्ल्यावरील गवत, झाडे झुडपे काढली तसेच गडावरील कचरा गोळा केला. तसेच पर्यटक व भाविकांना स्वच्छतेचा संदेश संघटनेच्या वतीने देण्यात आला. या वेळी किल्ल्याच्या ठिकठिकाणी कचरा पेट्या व नामफलक लावण्यात आले. संघटनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत विविध गडांवर संवर्धन उपक्रम राबविण्यात आले असून, पुढील काळातही ही मोहीम सातत्याने सुरू राहणार असल्याचे लंके यांनी सांगितले.. शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकारण करण्यापेक्षा त्यांच्या गडकिल्ल्यांचे जतन व संवर्धन महत्त्वाचं आहे. गडकोट हा आपला इतिहास व प्रेरणास्थान आहे. त्यांचे जतन करणे आपल्या सर्वांचीच नैतिक जबाबदारी आहे. -नीलेश लंके, खासदार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.