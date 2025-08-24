अहिल्यानगर

Fortification Campaign: साताऱ्यातील प्रतापगडावर ‘आपला मावळा संघटने’ची सहावी दुर्गसंवर्धन मोहीम; पर्यटक व भाविकांना स्वच्छतेचा संदेश

Pratapgad fort sixth conservation drive 2025: मोहिमेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे व माजी मंत्री आमदार जयंत पाटील हेही उपस्थिती होती. प्रतापगडावरील राबवलेल्या मोहिमेत मावळ्यांनी किल्ल्यावरील गवत, झाडे झुडपे काढली तसेच गडावरील कचरा गोळा केला.
सकाळ डिजिटल टीम
-मार्तंड बुचुडे

पारनेर: खासदार नीलेश लंके यांच्या संकल्पनेतून सुरु करण्यात आलेल्या शिवकालीन गडकोटांचे संवर्धन व स्वच्छतेसाठी ‘आपला मावळा संघटने’च्या वतीने प्रतापगडावर आज ( ता. 24) सहावी दुर्गसंवर्धन मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत मावळ्यांनी मोठ्या संख्येने उत्स्फूर्त सहभाग घेतला.

