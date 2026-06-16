Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर

-सतीश वैजापूरकरशिर्डी: ‘देऊळ बंद २’ या चित्रपटाने आजवर ८० कोटी रुपयांची कमाई केली. लवकरच शंभर कोटींचे उद्दिष्ट पूर्ण करील. चित्रपट निर्मितीसाठी खर्च झालेले आठ ते दहा कोटी रुपये वजा करून उर्वरित सर्व कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च करण्यात येईल. मुळचे कोपरगावचे चित्रपट निर्माते कैलास वाणी यांनी हा संकल्प यापूर्वीच केला. आज साईबाबांच्या शिर्डीत त्यांचा हा संकल्प जाहीर करीत आहे, अशी घोषणा देऊळ बंद या चित्रपटाचे लेखक व दिग्दर्शक, अभिनेते प्रवीण तरडे यांनी केली..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...त्यांनी रोटरी, लायन्स व अन्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधला. आर्किटेक्ट रविकिरण डाके यांच्या पुढाकारातून आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमास शिर्डीकर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यापूर्वी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही घोषणा केली. यावेळी निर्माते कैलास वाणी उपस्थित होते..तरडे म्हणाले, मराठी चित्रपट चालत नाहीत, हे रडगाणे योग्य नाही. चित्रपट चांगला असेल, तर लोक गर्दी करतात. देऊळ बंद २ ने ८० कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला, हे कशामुळे झाले. चित्रपट लोकांना आवडला म्हणूनच झाले. आजवर माझ्या एकाही चित्रपटाचा निर्माता नाराज नाही. सर्व चित्रपट उत्तम चालले. या चित्रपटातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा प्रश्न मांडला. मुळशी पॅटर्नने जमीन विकायची नसते, राखायची असे, हा संदेश दिला..दक्षिणेतले चित्रपट का चालतात, या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, या चित्रपटांच्या कथेला मातीचा वास असतो. अन्नपदार्थ अन् वेशभूषा देखील त्या-त्या प्रांताची असते. त्यामुळे लोकांना ते आपले वाटतात. तेथील निर्माते आणि अभिनेते गावोगाव जाऊन चित्रपटाचे प्रमोशन करतात. इकडे आम्ही दोघे देऊळ बंद २ च्या प्रमोशनसाठी रात्रीचा दिवस करून महाराष्ट्र पालथा घालीत आहोत. केवळ पुण्या-मुंबईत प्रमोशन करून कसे चालेल. मी जेथे गेलो, प्रेक्षकांना भेटलो, फोटोसेशन केले. गेलो तेथे गर्दी झाली..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.चित्रपटाचे सर्व उत्पन्न आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या आणि त्यातही प्रामुख्याने मुलींच्या शिक्षणासाठी खर्च करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. देवाच्या कृपेने आम्हा दोघाचेंही व्यवस्थित चालले आहे. या चित्रपटाचे उत्पन्न आमचे नाही, तर आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठीच मिळाले आहे, अशी आमची भावना आहे.- कैलास वाणी, निर्माते, देऊळ बंद २.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.