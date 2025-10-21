शेवगाव: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेवगाव शहर व तालुक्यातील विविध पक्षांतील कार्यकर्त्यांनी आमदार मोनिका राजळे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवत भाजपमध्ये प्रवेश केला. मुंबई येथे भाजप प्रदेश कार्यालयात प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण व आमदार राजळे यांच्या उपस्थितीत शहराचे माजी सरपंच सतीश लांडे, मनसेचे तालुकाध्यक्ष गणेश रांधवणे, प्रसाद पवार, उद्योजक पांडुरंग नवले व इतर पदाधिकाऱ्यांनी प्रवेश केला..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.आगामी नगरपरिषद व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेवगाव शहरातील माजी सरपंच सतीश लांडे व मनसेचे तालुकाध्यक्ष गणेश रांधवणे यांनी पक्षात प्रवेश केल्याने शहरात भाजपला बळकटी मिळाली आहे. लांडे यांच्या सरपंचपदाच्या कार्यकाळात शहरातील विविध विकास कामांना चालना मिळाली. त्या माध्यमातून त्यांचा जनसंपर्क व सर्व पक्षीय कार्यकर्त्यांशी असलेला समन्वय चांगला असल्याने नगरपरिषद निवडणुकीत त्याचा पक्षाला फायदा होणार आहे..मुंबई येथे नुकत्याच झालेल्या प्रवेश सोहळ्याप्रसंगी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप भालसिंग, शेवगाव मंडलाध्यक्ष महेश फलके, बोधेगाव मंडलाध्यक्ष संजय टाकळकर, माजी नगरसेवक सागर फडके, गणेश कोरडे, बापू धनवडे, किरण पवार, दत्ता आरे, भूषण देशमुख, बंडू लोहिया, राजेंद्र कुसळकर आदी उपस्थित होते..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.राजळेंसोबत जाण्याचा निर्णयशहरात व तालुक्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची पाळेमुळे रूजविणे, युवकांमध्ये विशेष स्थान मिळवलेले रांधवणे यांनीही मनसेला सोडचिठ्ठी देत राजळेंसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. या दोघांच्या प्रवेशामुळे नगरपरिषद निवडणुकीसाठी भाजपला पाठबळ मिळणार आहे, तर तालुक्यातील पूर्व भागातील प्रसाद पवार, उद्योजक पांडुरंग नवले व इतर पदाधिकाऱ्यांनी पक्षात प्रवेश केल्याने येणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये त्यांचाही फायदा पक्षाला होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.