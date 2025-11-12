अहिल्यानगर

Pathardi News: नळांतून वाहतंय अमूल्य पाणी! 'पाथर्डी पालिका हद्दीतील उदासीनता की नागरिकांची बेफिकिरी'; नगरपालिका काय करणार?

Pathardi Faces Water Waste Issue: जायकवाडी धरणातून शहराला पाणीपुरवठा केला जात असून, ही योजना जुनी झाल्याने सध्या नवीन योजनेचे काम प्रगतिपथावर आहे. या नव्या योजनेचे पाणी शहरातील अष्टवाडा, फुलेनगर व कसबा विभागातील काही भागात सोडले जाते.
Precious water wasted in Pathardi; citizens and municipality blame each other as taps leak unchecked.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाथर्डी: पालिका हद्दीतील अनेक नळधारकांनी आपल्या नळाला तोट्या न बसवल्याने हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे. नळकनेक्शनधारकांना आपल्या नळाला तोट्या बसवण्याची सक्ती नगरपालिकेने केल्यास पाणी वाया जाणार नाही.

Ahmednagar
water
district
water supply scheme
pathardi
waste

