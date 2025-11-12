Pathardi News: नळांतून वाहतंय अमूल्य पाणी! 'पाथर्डी पालिका हद्दीतील उदासीनता की नागरिकांची बेफिकिरी'; नगरपालिका काय करणार?

पाथर्डी: पालिका हद्दीतील अनेक नळधारकांनी आपल्या नळाला तोट्या न बसवल्याने हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे. नळकनेक्शनधारकांना आपल्या नळाला तोट्या बसवण्याची सक्ती नगरपालिकेने केल्यास पाणी वाया जाणार नाही. .Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...जायकवाडी धरणातून शहराला पाणीपुरवठा केला जात असून, ही योजना जुनी झाल्याने सध्या नवीन योजनेचे काम प्रगतिपथावर आहे. या नव्या योजनेचे पाणी शहरातील अष्टवाडा, फुलेनगर व कसबा विभागातील काही भागात सोडले जाते. नव्या योजनेचे पाणी चांगल्या दाबाने येत असल्याने ते अनेक घराच्या दुसऱ्या मजल्यावर जात असल्याने या विभागातील अनेक नळधारक आता आपल्या घरात पाण्याची मोटार लावत नाही. .अनेक घराच्या बाहेर नळ लावलेले असून, या नळाला तोट्या लावलेल्या नसल्याने पाणी पूर्ण भरून झाले की, नळाला तोट्या नसल्याने पाणी रस्त्यावर वाहते. शहराच्या मध्यभागी मुख्य बाजारपेठ असून, या रस्त्यालगत असलेल्या विभागात पाणी सुटले की, नळाला तोट्या नसल्याने वाया जाणारे पाणी या मुख्य रस्त्यावरून वाहत असल्याने व्यापारीपेठेत येणाऱ्या ग्राहकांना व पादचाऱ्यांना त्याचा मोठा त्रास होतो..सकाळच्या वेळी अनेक भाविक रस्त्यावर असलेल्या विविध मंदिरांत दैनंदिन देवदर्शनासाठी जात असल्याने भाविकांनाही त्याचा मोठा त्रास होतो. जुन्या जायकवाडी योजनेचे पाणी कमी दाबाने येत असल्याने या योजनेचे पाणी तुलनेने कमी वाया जाते; मात्र जी नवीन योजना काही भागात सुरू करण्यात आली, त्या योजनेचे पाणी चांगल्या दाबाने येत असल्याने या नव्या योजनेचे पाणी बऱ्यापैकी वाया जात आहे..ही योजना सुरू करताना काम करणाऱ्या ठेकेदाराने या योजनेचे पाणीपुरवठा करणारे पाईप घराच्या दारापर्यंत दिले आहे. अनेक जण या पाईपला दुसरा पाईप जोडून घरात पाणी घेत आहे, घरातील पाणी पूर्ण भरल्यानंतर पाईप काढून घेतल्यावर पाणी रस्त्यावरून वाहून जाते. नळधारकांना तोट्या लावण्याची सक्ती करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...शहराला सध्या जो पाणीपुरवठा केला जातो, त्याचे हजारो लिटर पाणी वाया जात असल्याने पालिकेने नळाला तोट्या बसवण्याची सक्ती केल्यास पाणी वाया जाणार नाही.- सतीश रोडी, नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.