अहिल्यानगर

President Draupadi Murmu: तुम्हाला पाहून माझ्यातला शिक्षक जागा झाला; राष्ट्रपती मुर्मूंकडून बागूल यांना बॅच प्रदान..

Inspirational Moment: राष्ट्रपतींची वाट पाहत हातात गुलाब घेऊन देशभरातील निवडक शिक्षक, कलाकार उपस्थित होते. एवढ्यात राष्ट्रपतींच्या आगमनाने अमृत उद्यानामध्ये उत्साह संचारला. त्यांना अभिवादन करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या शिक्षकांमध्ये येथील डॉ. बागूल होते.
President Droupadi Murmu felicitates teacher Bagul with a badge of honour for excellence in education.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: दिल्ली येथे आयोजित एका कार्यक्रमात अहिल्यानगरचे शिक्षक डॉ. अमोल बागूल यांना राष्ट्रपती डॉ. द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते विशेष बॅच प्रदान करण्यात आला. यानिमित्ताने बागूल यांनी राष्ट्रपतींशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या की, ‘तुम्हाला पाहून माझ्यातला शिक्षक जागा झाला.’ या संवादाने शिक्षक हरखून गेले.

