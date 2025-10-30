President Draupadi Murmu: तुम्हाला पाहून माझ्यातला शिक्षक जागा झाला; राष्ट्रपती मुर्मूंकडून बागूल यांना बॅच प्रदान..

अहिल्यानगर: दिल्ली येथे आयोजित एका कार्यक्रमात अहिल्यानगरचे शिक्षक डॉ. अमोल बागूल यांना राष्ट्रपती डॉ. द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते विशेष बॅच प्रदान करण्यात आला. यानिमित्ताने बागूल यांनी राष्ट्रपतींशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या की, ‘तुम्हाला पाहून माझ्यातला शिक्षक जागा झाला.’ या संवादाने शिक्षक हरखून गेले..Ahilyanagar Crime: 'हातचलाखीने दागिने चोरणाऱ्या महिलांना अटक'; जामखेड बसस्थानकात स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई...राष्ट्रपतींची वाट पाहत हातात गुलाब घेऊन देशभरातील निवडक शिक्षक, कलाकार उपस्थित होते. एवढ्यात राष्ट्रपतींच्या आगमनाने अमृत उद्यानामध्ये उत्साह संचारला. त्यांना अभिवादन करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या शिक्षकांमध्ये येथील डॉ. बागूल होते. त्यांच्याजवळ जेव्हा राष्ट्रपती गेल्या, तेव्हा बागूल त्यांना म्हणाले की, १९९४ ते ९७ या कालावधीत आपण रायरंगपूरमध्ये शिक्षिका होतात आणि आज, तर समस्त भारताच्या शिक्षिका झालेल्या आहात. .हे ऐकून राष्ट्रपती म्हणाल्या, ‘‘तुमच्याकडे बघून माझ्यातला शिक्षक जागा झाला.’’ राष्ट्रपती भवनाच्या वतीने आयोजित शिक्षक, कलाकार सन्मान उपक्रमाचा हा व्हिडिओ भवनाच्या समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहे..Bribery Action:'नगरमध्ये महावितरणचा वायरमन लाचेच्या जाळ्यात'; सौर कृषिपंप सर्वेक्षणासाठी शेतकरी मेटाकुटीला अन्...बागूल यांना नऊ वेळा निमंत्रणेडॉ. बागूल यांना आजपर्यंत सुमारे नऊ वेळा राष्ट्रपतींची विशेष निमंत्रणे प्राप्त झालेली आहेत. रायरंगपूर हे ओडिशा राज्यातील मयूरभंज जिल्ह्यामध्ये असलेले एक शहर आहे, जे भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे मूळ गाव म्हणून ओळखले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.